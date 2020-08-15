Украина выкупила около 10% ВВП-варрантов

Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму 3,2 млрд. дол.

Об этом сообщается в заявлении Минфина на Ирландской фондовой бирже передает Интерфакс-Украина.

«По состоянию на 14 августа 2020 года Министерство финансов успешно отдало распоряжение о выкупе примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП», — говорится в сообщении.

В релизе отсутствует данные о цене сделки, однако в последние дни ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяет оценить сделку примерно в $275 млн.

Минфин отметил, что опубликованная им ранее Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы включает упреждающие операции по управлению обязательствами, чтобы сгладить профиль обслуживания госдолга и снизить пиковое давление на государственный бюджет.

Такие операции по управлению обязательствами могут включать обратный выкуп государственных ценных бумаг при благоприятных рыночных условиях. В соответствии с такой стратегией Минфин инициировал операцию управления обязательствами, состоящую из выкупа на открытом рынке ВВП-варрантов, говорится в биржевом сообщении.

«В настоящее время у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги», — отмечается в документе.

Минфин также указал, что, продолжая исполнять стратегию, может в любое время и время от времени проводить обратный выкуп, аннулирование или обмен дополнительных находящихся в обращении ценных бумаг Украины, включая ВВП-варранты, путем покупки на открытом рынке, через частные сделки или иным образом в зависимости от преобладающих рыночных условий.