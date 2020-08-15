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С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением «красных» зон

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С 1 сентября школы в Украине будут работать в штатном режиме, за исключением «красных» зон

Школы в Украине в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Хочу напомнить: школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности», — подчеркнул он на брифинге в субботу, передает Интерфакс-Украина.

«Во всех остальных — зеленом, желтом и оранжевом — соответственно, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил, и это обязательно, которые приняты для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу ещё раз напомнить, что все эти правила — их надо соблюдать ради здоровья наших детей», — добавил министр.

Как сообщалось, «красный» уровень устанавливается, если за 14 дней в областном центре, районе или городе областного значения с населением менее 70 тыс. чел. фиксируется более 240 случаев заболевания на 100 тыс. населения, или в другой административно-территориальной единице — более 160 случаев на 100 тыс. населения.

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С понедельника, 17 августа, сроком на 14 дней «красный» уровень эпидопасности устанавливается для городов Самбор (Львовская обл.), Беляевка (Одесская обл.), Дубно (Ривненская обл.) и районов Городенковского и Косовского (Ивано-Франковская обл.), Костопольского и Ривненского (Ривненская обл.), Кицманского (Черновицкая обл.)

Максим Степанов, 1 сентября
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