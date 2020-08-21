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Байден пообещал отменить налоговые послабления для богатых

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Байден пообещал отменить налоговые послабления для богатых

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден в случае победы на выборах готов создать миллионы новых рабочих мест, отменив введенные действующей американской администрацией налоговые послабления для крупного бизнеса и самых состоятельных людей. Об этом он заявил в четверг на партийном съезде, который проходил в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин).

«Мы можем и будем противодействовать изменению климата. Это не только кризис, но и невероятная возможность. Это возможность для Америки сыграть ведущую роль в сфере экологически чистой энергетики и одновременно создать миллионы новых хорошо оплачиваемых рабочих мест», — полагает политик.

«Мы можем изыскать средства для этих капиталовложений путем устранения лазеек и отмены введенных президентом Трампом налоговых послаблений в размере $1,3 трлн для самых богатых, которые составляют 1%, и крупнейших, наиболее высокодоходных компаний. Некоторые из них вообще не платят налоги», — добавил Байден.

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Демократическая партия США утвердила во вторник Байдена своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов. В четверг он заявил о согласии баллотироваться от партии на высший государственный пост в стране.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.

налоги, Джо Байден
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