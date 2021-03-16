В США готовят масштабное повышение налогов

Президент США Джо Байден планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Такая мера необходима для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на $1,9 трлн, уточнили собеседники.

Речь идет о том, что предполагалось еще в президентской программе Байдена на выборах в 2020 году, говорят четыре собеседника Bloomberg. По их данным, глава государства частично отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа от 2017 года, который дал преференции корпорациям и состоятельным гражданам. Этой и другими поправками он стремится сделать налоговый кодекс более прогрессивным, пояснили источники.

Среди обсуждаемых мер собеседники назвали повышение налога для корпораций с 21 до 28%, отмену налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью (LLC), а также повышение подоходного налога для граждан, которые зарабатывают больше $400 тыс. Кроме того, обсуждается более высокая ставка налога на прирост капитала для зарабатывающих не менее $1 млн в год.

В ноябре 2020 года аналитический центр Tax Policy Center оценивал, что меры, которые предлагал Байден в ходе предвыборной кампании, принесли бы бюджету $2,1 трлн за десять лет. Текущий план администрации президента более скромный, указывает Bloomberg. Общий объем экономической программы, по мнению экспертов, составит от $2 трлн до $4 трлн.

Чтобы получить одобрение сената для повышения налогов, демократам нужна поддержка по меньшей мере десяти республиканцев, отмечает агентство. Законопроект проверит способность Байдена удерживать согласие между двумя партиями, считает Bloomberg.

В начале марта Байден утвердил пакет мер объемом $1,9 трлн, направленный на поддержку экономики страны, которая пострадала из-за пандемии. Документ предусматривает прямые выплаты по $1,4 тыс. нуждающимся в поддержке американцам. Закон также продлевает срок выплаты еженедельной надбавки $300 к пособию по безработице до 6 сентября. На помощь штатам, округам и местным органам власти заложено $350 млрд. Деньги также направят на помощь школам и предприятиям, расширение налоговых льгот на детей, а также на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации.