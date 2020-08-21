Германия направила самолет за российским оппозиционером Навальным

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать российского оппозиционного блогера Алексея Навального на лечение в Берлин, сообщило немецкое агентство ДПА.
В сообщении отмечается, что ранее российской стороной были выданы все необходимые разрешения на транспортировку Навального из России.
Он может прибыть в Германию уже в пятницу и лечиться в берлинской больнице «Шарите». Стоимость перелета и лечения будут оплачиваться частными лицами, отметило агентство.
В то же время российские врачи пока не позволяют транспортировать больного. Состояние политика врачи оценивают как нестабильное, он нетранспортабелен. Слова главного врача привела пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в Twitter.
«Решения родственников для его перевозки недостаточно», — написала Ярмыш.
В другом твите она высказала мнение, что запрет на перевозку оппозиционера «означает прямую угрозу его жизни». «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — написала пресс-секретарь. По ее словам, жизнь Навального «сейчас зависит от того, что главный врач реанимации отказался брать на себя ответственность».
Оппозиционеру стало плохо в минувший четверг в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.
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