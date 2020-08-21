В Украине за минувшие сутки выявлено 2106 новых случаев заражения Сovid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 2 106 заболевших за сутки Covid-19, при этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 20 августа, был отмечен антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 2134. 19 августа сообщалось о 1967 заболевших, 18 августа - о 1616 новых случаях Covid-19.
Количество инфицированных составило на утро пятницы 100 643 человек, выздоровевших – 51 078, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 207 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 47 358 человек, что на 1446 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (208), Тернопольской области (185), Харьковской области (184), Ивано-Франковской области (172), Одесской области (170).
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 500 подозрений на заболевание Covid-19.
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