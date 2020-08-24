Немецкие врачи заявили об «указывающих на отравление» анализах Навального

Клинические исследования, проведенные немецкими врачами в клинике «Шарите», указывают на отравление, говорится в заявлении клиники, поступившем в СМИ.

«Команда врачей тщательно осмотрела пациента после его прибытия. Клинические результаты указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретная субстанция пока неизвестна» — сообщили немецкие врачи.

Навальный находится в состоянии искусственной комы, его состояние «серьезное», но непосредственной угрозы жизни политика сейчас нет.

В то же время врачи не исключили, что яд оставит последствия для нервной системы Навального. Сейчас его лечат противоядием «Атропином».