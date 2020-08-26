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Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

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Безос стал первым в истории человеком с состоянием свыше $200 млрд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса благодаря росту стоимости акций его компании на торгах 25 августа на некоторое время пересекло отметку $200 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

Forbes Real-Time оценивает состояние миллиардеров в реальном времени на основании стоимости принадлежащих им активов. Данные по акциям публичных компаний обновляются каждые пять минут. У компаний, ценные бумаги которых не торгуются открыто на бирже, обновление стоимости происходит раз в день.

Джефф Безос владеет 11,1% акций Amazon. Накануне их стоимость на бирже NASDAQ выросла с $3294,99 до 3346,49 (на 1,18%). На максимуме акции торговались по цене свыше $3357. Благодаря этому на пике стоимости состояние Безоса оказалось равно $200,2 млрд. После корректировки цены акций снизилась и оценка состояния: на 26 августа состояние предпринимателя оценивается в $199,7 млрд.

Как отмечает Forbes, состояние Безоса намного раньше могло преодолеть планку в $200 млрд, если бы не развод, в результате которого он отдал бывшей жене Маккензи Скотт четверть своей доли в Amazon (то есть 4% компании). Сейчас состояние Скотт оценивается в $63,4 млрд.

С начала года стоимость акций Amazon выросла более чем на 89%. Рост стоимости компании подстегнула пандемия, в ходе которой увеличился спрос на услуги онлайн-магазинов и сервисов доставки.

В рейтинге самых дорогих компаний мира, торгующихся сейчас на американских биржах, Amazon занимает второе место после Apple. Рыночная капитализация Apple составляет $2,1348 трлн, капитализация Amazon — $1,6762 трлн. В тройку мировых лидеров по капитализации Amazon вошла в 2018 году, обогнав Microsoft.

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В мае аналитики Comparisun назвали Безоса первым потенциальным триллионером в истории. Оценка капитала Безоса за последние пять лет росла со средним темпом 34% в год. Потенциально это может привести к тому, что он станет первым в мире триллионером уже в 2026 году, когда ему будет 62 года, считают аналитики.

Джефф Безос
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