Офис генпрокурора уведомил экс-владельца Дельта Банка о подозрении в неуплате налогов

Офис генерального прокурора уведомил о подозрении в уклонении от уплаты налогов в размере 33 млн грн бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна.
«По данным следствия, в феврале 2015 года на счет бывшего владельца АО „Дельта Банк“ поступило более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента. Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупном размере — свыше 33 млн грн», — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Сейчас решается вопрос об избрании Лагуну средств пресечения.
Как сообщалось, по состоянию на начало 2020 года долги Дельта Банка перед Фондом гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) составляли почти 9 млрд грн, перед Национальным банком Украины (НБУ) — около 5 млрд грн по кредитам рефинансирования.
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