Государство продало активы обанкротившегося Дельта Банка менее чем за 1% от их стоимости

Фонд гарантирования на «голландском» аукционе продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн.
Об этом сообщает finbalance.com.
Среди соответствующих должников — в т.ч. «Херсонский судостроительный завод», а также ООО «ТИ ЭЛ СИ СИСТЕМС», ООО «Украинский Бизнес Франчайзинг», ООО «Мерчант Хаус» (последние три структуры фигурировали в производстве Генпрокуратуры относительно возможного вывода Дельта Банком за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 году через связанные между собой украинские компании, отдельные должностные лица которых являются сотрудниками Дельта Банка).
Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО «Финансовая компания Дата Финанс».
По данным ФГВФЛ, к началу 2020 года долг Дельта Банка перед Фондом составлял почти 9 млрд грн, а перед НБУ — около 5 млрд грн (по рефинансу).
ФГВФЛ заявлял, что рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимыми оценщиком на уровне 27,4 млрд грн, или 30% от суммы, указанной «на бумаге» (94,27 млрд грн).
Недавно Нацполиция сообщила, что ее следователи сообщили подозрение Николаю Лагуну в нанесении ущерба государству на 30 млн грн из-за уклонения от уплаты налогов.
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