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Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

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Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

Полет человека на Марс не является главной проблемой, гораздо сложнее создать на поверхности Красной планете базу для постоянного проживания людей. Такое мнение в понедельник высказал американский предприниматель Илон Маск, выступая на видеоконференции, посвященной проблеме полета человека на Марс.

«Добраться до Марса — не главная проблема. Создание самодостаточной базы — трудная задача. Это сложно и тяжело. Высока вероятность гибели, но если у нас это получится, то это будет действительно крупным достижением», — отметил глава компании SpaceX.

«Дайте время, и SpaceX доберется до Марса, но не знаю, сколько времени это займет. Мы должны создать базу на Марсе, а затем построить город и достигнуть того этапа, когда он будет самодостаточен», — отметил бизнесмен.

Отвечая на вопрос о сложностях отправки человека на Марс, он отметил: «Хочу подчеркнуть, что это очень трудно и опасно, не для слабонервных. Будет тяжело, но будет здорово, если все получится. ..Для полета на Марс нам нужно много людей, и мы хотим, чтобы это произошло. Это будет довольно рискованное, но интересное приключение».

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Ранее 49-летний Маск допустил, что компания не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу — отправить корабль на Марс. Как не раз подчеркивал американский предприниматель, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Именно для этого и разрабатывается космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек.

Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Красную планету должны начаться в середине 2030-х годов.

Марс, Илон Маск
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