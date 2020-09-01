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В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов в ОРДЛО

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В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов в ОРДЛО

В Верховную Раду поступило письмо от бывшего премьер-министра и первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — Россия) Витольда Фокина о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов касательно их проведения на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков в эфире «Свободы слова», передают Українські Новини.

«По состоянию на сегодня также есть заявление Витольда Фокина, оно расширяет в некоторой степени ту позицию, которая была заявлена, но оно кардинально другое, хотя там и там оно делается представителем делегации ТКГ», — сказал он.

По мнению Разумкова, внесение любых изменений в соответствующее постановление влечет нарушение законодательства, что может поставить под сомнение само голосование или даже сорвать выборы.

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Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса «личной позицией».

Донбасс, Витольд Фокин
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