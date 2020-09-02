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За исключение Лероса подписались около двухсот «слуг народа»

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За исключение Лероса подписались около двухсот «слуг народа»

Около двухсот народных депутатов от «Слуги народа» поставили свои подписи за исключение Гео Лероса из состава фракции.

Как передает Укринформ, об этом журналистам сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

«Насколько я знаю, около двухсот», — сказал он в ответ на вопрос, сколько подписей было собрано (всего в этой фракции 248 депутатов — ред.)

При этом Гетманцев убежден, что этот вопрос необходимо вынести на обсуждение во время заседания фракции.

«Надо ли было вынести этот вопрос на фракцию? Я считаю, что да, не помешало бы нам поговорить об этих вопросах. Я думаю, мы еще пообщаемся. Но так или иначе, это (сбор подписей — ред.) является тоже одним из вариантов принятия решения: никто ни на кого не давил при его принятии. Мы его приняли и надеемся, что оно было правильным», — уточнил он.

В то же время депутат объяснил, почему поставил свою подпись под решением об исключении коллеги из фракции.

«Для меня это было непростым решением: на самом деле я довольно долго колебался, потому что мы должны найти золотую середину между дискуссией в партии, дискуссией во фракции, когда мы можем свободно обсуждать любые вопросы и критиковать друг друга, и между распространением информации, которая не в полной мере соответствует действительности. Я просмотрел его выступление — и, к сожалению, увидел там те обстоятельства, которые не совсем соответствуют действительности или совсем не соответствуют действительности, и которые являются сугубо политическими, направленными на то, чтобы ухудшить репутацию нашей политической силы в целом, и направленными против Президента лично, немотивированные, деструктивные. Поэтому я поставил свою подпись», — прокомментировал Гетманцев.

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Как сообщалось, 1 сентября фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде исключила из своего состава Гео Лероса.

Перед этим Лерос во время выступления с трибуны парламента раскритиковал президента Владимира Зеленского, обвинив в нарушении предвыборных обещаний.

В марте Лерос опубликовал несколько видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака якобы обсуждает с собеседниками вопросы назначения на государственные должности.

Слуга народа, Гео Лерос
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