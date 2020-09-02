Кравчук открестился от Фокина, заявив, что того назначал лично Зеленский

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук утверждает, что не предлагал кандидатуру Витольда Фокина на пост своего заместителя.
Как рассказал 2 сентября Кравчук в эфире «Эспрессо ТВ», с такой инициативой якобы выступил лично президент Владимир Зеленский.
Об этом Кравчук заявил на фоне скандала, разразившегося после заявлений Фокина о необходимости полной амнистии сепаратистов и предоставления всему Донбассу особого статуса.
«Фокин назначен на этот пост указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал, и этот вопрос не обсуждался непосредственно со мной. Нас пригласили обоих в Офис президента, и нам обоим предложили такие должности», — сказал он.
В то же время, по данным РБК-Украина, который ссылается на источник, близкий к переговорному процессу в ТКГ, на кандидатуре Фокина настаивал именно Кравчук, который сразу заявил, что хочет видеть его своим заместителем.
Кроме того, сам Кравчук ранее заявлял, что лично подал Зеленскому представление на назначение Фокина.
«Он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром Украины, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов. Я думаю, что в данном случае его возможности и способность к такому спокойному, компромиссному, аналитическому подходу будут полезными для этого дела. Я сегодня подал представление президенту Украины, чтобы Витольда Павловича Фокина назначили первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе», — рассказывал СМИ Кравчук 18 августа.
Ранее Фокин заявил, что для прекращения войны в Донбассе следует «объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса». Его слова вызвали большой резонанс и осуждение со стороны патриотически озабоченных украинцев.
Глава ОП Андрей Ермак после этого заявил, что заявления Фокина не отражают официальной позиции Украины.
После этого Фокин отметил, что «реакцией на слова доволен», но отмечает, что цитировал только положение Минских договоренностей.
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