В Киеве «заминировали» офисный центр «Парковый», где должна была пройти международная конференция по судебной реформе

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании офисного ценра «Парковый» на Парковой дороге, 16 а.
На месте работают кинологи и полиция, всех людей из здания эвакуировали. Ищут взрывчатку.
Анонимный звонок сорвал проведение международной конференцию «Диалог о правосудии — 2», которая должна была начаться там в 18:30. Первая часть конференции проходила 22 октября 2019 гда в Европарламенте в Страсбурге.
В конференции «Диалог о правосудии» должны были принять участие известные международные юристы, депутаты Европарламента, народные депутаты Украины, а также украинские судьи, в частности бывший председатель Конституционного Суда Украины, судья Европейского Суда по правам человека Станислав Шевчук, председатель Хозяйственного суда Киевской области Павел Горбасенко, председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.
Участники мероприятия планировали обсудить реформу системы правосудия в Украине и пути обеспечение независимости украинских судей от политического влияния и давления правоохранительных органов.
Напомним, что 31 августа в офисном центре «Парковый» состоялся съезд партии «Слуга народа».
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