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Разумков прокомментировал слухи о расколе в «Слуге народа»

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Разумков прокомментировал слухи о расколе в «Слуге народа»

Председатель Верховной Рады отрицает раскол фракции «Слуги народа» в парламенте.

Об этом он сказал в Українським Новинам.

«Монобольшинство есть. А о том, что не всегда все голосуют: во-первых, такого большого количества депутатов в одной фракции никогда не было. Да, иногда есть разные мнения и позиции, и я не вижу ничего плохого в том, что не всё голосуется единогласно», — сказал он.

Разумков заявил, что неединогласное голосование депутатов соответствующей фракции — это нормальный парламентский процесс, так же как и наличие иногда разных мнений у депутатов одной фракции.

Он отметил, что голосование за законопроект не всем составом фракции — обычное дело, так как это в основном происходит по объективным причинам: из-за нахождения некоторых депутатов в командировке, болезни, общения с журналистами, работы в округе.

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Отметим, ранее Владимир Зеленский назвал некоторых «слуг народа» микробами, намекнув на существовании внутри фракции группы депутатов-вредителей.

 

Слуга народа, Дмитрий Разумков
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