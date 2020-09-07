Разумков прокомментировал возможность легализации оружия, проституции и марихуаны

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что украинское общество не готово к легализации короткоствольного оружия и проституции. Не поддерживает он и декриминализации легких наркотиков.
Об этом Разумков сказал в интервью «Украинским новинам».
«Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово», — сказал он об оружии.
Не поддерживает он и идею легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях.
«Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю», — заявил он.
Подобной точки зрения он придерживается и в вопросе проституции.
«Считаю, что это не для украинских реалий. Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации сферы услуг», — сказал спикер.
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