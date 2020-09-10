Госкомиссия установила новое эпидемическое зонирование – Киев попал в «оранжевую» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев попал в „оранжевую“ зону», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.
В частности, в «красную» зону будут отнесены:
— город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
— Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
— города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
— город Дубно Ривненской области;
— города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
— Великобурлукский район Харьковской области;
— город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
— город Канев Черкасской области;
— город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
— город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
По словам Немчинова, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
В «оранжевую» зону будут отнесены следующие крупные населенные пункты Украины:
— город Киев.
— города Винница и Козятин Винницкой области;
— города Бердичев и Коростень Житомирской области;
— города Ужгород и Мукачево Закарпатской области;
— город Бурштын Ивано-Франковской области;
— города Ирпень и Фастов, Киевской области;
— города Львов и Дрогобыч Львовской области;
— город Вознесенск Николаевской области;
— город Черноморск Одесской области;
— города Вараш и Острог Ровенской области;
— город Сумы Сумской области;
— город Кременец Тернопольской области;
— города Харьков и Люботин Харьковской области;
— города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетишин Хмельницкой области;
— город Смела Черкасской области;
— город Новоднестровск Черновицкой области;
Также в «оранжевую» зону отнесены ряд районов в различных областях Украины.
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