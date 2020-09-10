Госкомиссия установила новое эпидемическое зонирование – Киев попал в «оранжевую» зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев попал в „оранжевую“ зону», — написал министр Кабинета министров Олег Немчинов на странице в Facebook.

В частности, в «красную» зону будут отнесены:

— город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;

— Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

— города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

— город Дубно Ривненской области;

— города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

— Великобурлукский район Харьковской области;

— город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

— город Канев Черкасской области;

— город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

— город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

По словам Немчинова, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В «оранжевую» зону будут отнесены следующие крупные населенные пункты Украины:

— город Киев.

— города Винница и Козятин Винницкой области;

— города Бердичев и Коростень Житомирской области;

— города Ужгород и Мукачево Закарпатской области;

— город Бурштын Ивано-Франковской области;

— города Ирпень и Фастов, Киевской области;

— города Львов и Дрогобыч Львовской области;

— город Вознесенск Николаевской области;

— город Черноморск Одесской области;

— города Вараш и Острог Ровенской области;

— город Сумы Сумской области;

— город Кременец Тернопольской области;

— города Харьков и Люботин Харьковской области;

— города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетишин Хмельницкой области;

— город Смела Черкасской области;

— город Новоднестровск Черновицкой области;

Также в «оранжевую» зону отнесены ряд районов в различных областях Украины.