Германия может заморозить «Северный поток-2» из-за ситуации с Навальным

Власти ФРГ допускают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

«Мы вынесем на повестку все варианты и в подходящее время примем решение. Россия, приняв участие в расследовании, может внести вклад в то, чтобы такое решение не приняли», — сказал министр.

В начале недели в правительстве Германии уже сообщили, что введение санкций в отношении российского проекта реально.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, через несколько дней россиянина перевели в клинику в Берлине. Более двух недель он находился в коме, несколько дней назад он пришел в сознание. Власти Германии заявили, что его отравили ядом группы «Новичок». Российские врачи никаких ядов в его организме не нашли.