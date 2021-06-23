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Берлин пообещал «внести вклад» в защиту Украины из-за «Северного потока – 2»

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Берлин пообещал «внести вклад» в защиту Украины из-за «Северного потока – 2»

Германия готова внести свой вклад, чтобы газопровод «Северный поток-2» не использовался против Украины. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как пояснил Маас, американский коллега заявил ему об ожиданиях от Германии вклада в то, чтобы Россия не злоупотребляла проектом для оказания политического давления на Украину. «Мы знаем об этом и внесем свой вклад», — сказал он.

Как передает Reuters, Блинкен, в свою очередь, назвал «Северный поток-2» российским геополитическим проектом, который подрывает безопасность Украины. По его словам, Соединенные Штаты хотят гарантировать, что Россия не использует энергию в качестве инструмента принуждения против Европы или Украины.

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Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что готов вести переговоры о получении компенсации из-за потери прибыли от транзита газа после запуска «Северного потока-2». «Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим. Но мы необязательно согласимся на то, что нам предложат», — сказал он.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за потери прибыли от транзита газа страна недополучит минимум $3 млрд в год.

Северный поток-2, Хайко Маас
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