Берлин пообещал «внести вклад» в защиту Украины из-за «Северного потока – 2»

Германия готова внести свой вклад, чтобы газопровод «Северный поток-2» не использовался против Украины. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как пояснил Маас, американский коллега заявил ему об ожиданиях от Германии вклада в то, чтобы Россия не злоупотребляла проектом для оказания политического давления на Украину. «Мы знаем об этом и внесем свой вклад», — сказал он.
Как передает Reuters, Блинкен, в свою очередь, назвал «Северный поток-2» российским геополитическим проектом, который подрывает безопасность Украины. По его словам, Соединенные Штаты хотят гарантировать, что Россия не использует энергию в качестве инструмента принуждения против Европы или Украины.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорил, что готов вести переговоры о получении компенсации из-за потери прибыли от транзита газа после запуска «Северного потока-2». «Если нам предложат переговоры о компенсации, то мы это рассмотрим. Но мы необязательно согласимся на то, что нам предложат», — сказал он.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за потери прибыли от транзита газа страна недополучит минимум $3 млрд в год.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016