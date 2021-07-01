В Германии заявили о желании сохранить транзита газа через Украину

Берлин считает важным сохранить транзит российского газа через Украину и после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Германия работает над этим как с Вашингтоном, так и Киевом, заявил в четверг в Варшаве глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау.
«Нам известна польская критика касательно „Северного потока — 2“, и мы очень открыто это обсуждали», — отметил он. «Мы еще раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин», — заметил Маас.
«Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной», — сообщил глава МИД ФРГ.
Напомним, США и Германия сейчас обсуждают компенсации Украине после запуска «Северного потока-2».
В то же время украинский президент Владимир Зеленский выступил против запуска газопровода.
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