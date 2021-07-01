Войти
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
официально
Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского
Путин не считает украинский народ недружественным
позиция
Путин не считает украинский народ недружественным

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В Германии заявили о желании сохранить транзита газа через Украину

324
В Германии заявили о желании сохранить транзита газа через Украину

Берлин считает важным сохранить транзит российского газа через Украину и после запуска трубопровода «Северный поток — 2». Германия работает над этим как с Вашингтоном, так и Киевом, заявил в четверг в Варшаве глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау.

«Нам известна польская критика касательно „Северного потока — 2“, и мы очень открыто это обсуждали», — отметил он. «Мы еще раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин», — заметил Маас.

«Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной», — сообщил глава МИД ФРГ.

Читайте также: В Израиле снова начало расти число заболевших COVID-19

Напомним, США и Германия сейчас обсуждают компенсации Украине после запуска «Северного потока-2».

В то же время украинский президент Владимир Зеленский выступил против запуска газопровода.

транзит газа, Северный поток-2, Хайко Маас
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

К нам задом, к лесу передом: как Украина превращается в «фасадную» демократию

Политологи в своё время много говорили о «фасадной» демократии, как характерной черте постсоветских политических систем. Что имеется в виду? Демократия существует преимущественно на показ, потому что в современном мире принято называть и легитимизировать политические системы при помощи ссылок на демократию. На деле же такая демократия лишена своего социально-экономического содержания.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

В первой части мы рассказали, как Ахметов, Коломойский, Колесников и другие крупные бизнесмены зарабатывают десятки и сотни миллионов в России. Обзор бизнеса украинских олигархов с Россией продолжаем изучением связей Виктора Пинчука.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

The Brussels Times: Рекорд безработицы за I квартал 2021 – это не предел

Обратите внимание на очень показательное исследование рынка труда за первый квартал 2021 года, которое на днях обнародовал Госстат. Исследование Госстата уже стало сенсацией, потому что зафиксировало самый высокий уровень безработицы, начиная с 2017 года. Такая ситуация – это результат политики постоянного повышения прямых и косвенных налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016