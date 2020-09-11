Турецкие спецслужбы арестовали на территории Украины члена Рабочей партии Курдистана

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) арестовала в Одессе члена запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана Ису Озера и доставила его в Стамбул. Как сообщает во вторник телеканал CNN Turk, Озер передан сотрудникам Управления по борьбе с терроризмом.

В отношении него возбуждены уголовные дела по обвинениям в «членстве в террористической организации», «пропаганде терроризма» и «подделке документов».

По данным турецких органов, некоторое время Озер проживал в Румынии, где с 1996 года являлся сторонником РПК. Там он якобы занимался вымогательством денег у местных турок в пользу организации, это стало поводом для его задержания и депортации. В 2014 году он присоединился к ячейке РПК в городе Догубаязит в провинции Агры, а позже бежал из Турции, так как был выписан ордер на его арест.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. В Турции РПК считается сепаратистской террористической организацией.