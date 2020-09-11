Турецкие спецслужбы арестовали на территории Украины члена Рабочей партии Курдистана

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) арестовала в Одессе члена запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана Ису Озера и доставила его в Стамбул. Как сообщает во вторник телеканал CNN Turk, Озер передан сотрудникам Управления по борьбе с терроризмом.
В отношении него возбуждены уголовные дела по обвинениям в «членстве в террористической организации», «пропаганде терроризма» и «подделке документов».
По данным турецких органов, некоторое время Озер проживал в Румынии, где с 1996 года являлся сторонником РПК. Там он якобы занимался вымогательством денег у местных турок в пользу организации, это стало поводом для его задержания и депортации. В 2014 году он присоединился к ячейке РПК в городе Догубаязит в провинции Агры, а позже бежал из Турции, так как был выписан ордер на его арест.
РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. В Турции РПК считается сепаратистской террористической организацией.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016