Факт отравления Навального подтвердили эксперты из Франции и Швеции

Тот факт, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», подтверждается теперь выводами экспертами лабораторий трех стран, проводивших свои исследования независимо друг от друга. Об этом говорится в сообщении правительства Германии.
В правительстве ФРГ заявили, что выводы немецких экспертов об отравлении Навального «Новичком» подтвердили специалисты из Франции и Швеции.
«Мы снова призываем Россию объяснить, что произошло. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами относительно дальнейших шагов», — говорится в заявлении.
В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Факт отравления подтвердила лаборатория Бундесвера.
Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление оппозиционера Навального, и наказать виновных.
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