Недостаток времени — иллюзия

Моя жизнь была бесконечной битвой с часами, которую я всегда проигрывал. Каждый вечер я смотрел на циферблат и пораженно склонял голову.

Давление времени пронизывает нашу жизнь на всех уровнях, но оно служит ясной цели: заставляет нас вовремя выполнять работу, побуждает побивать личные рекорды в тренажерном зале и упорядочивает процесс приготовления пищи. Дедлайны также могут увеличить производительность труда за счет повышения мотивации к выполнению задачи.

Но давление времени может отнять у мозга ограниченные ресурсы и ухудшить нашу производительность во всем, от пилотирования самолетов до творческого мышления. Как же быть?

Возможно, нужно поработать с восприятием времени. Я перепробовал много подходов к управлению временем. Благодаря осознанным усилиям я обнаружил, что могу перестать беспокоиться о дефиците времени.

Этап 1: Раб часов

По окончании медицинской школы из беззаботной студенческой жизни меня сразу бросило в хаотическую жизнь врача-ординатора с ужасным графиком. Но дело было не в 14-часовых сменах, круглосуточных звонках или ночных дежурствах. Дело было в постоянном давлении времени — чтобы встать и подготовиться к началу смены, чтобы критически оценить состояние больных, чтобы быстро заснуть, когда день (или ночь) подходит к концу.

Будучи студентом, я не испытывал давления времени, разве что когда подходили сроки сдачи экзаменов в конце года. Я пропускал лекции и занимался дома, лежа в гамаке, привязанном к стропилам моей мансардной комнаты, рядом с аквариумом с тропическими рыбами, который успокаивал мой разум всякий раз, когда стресс от учебы становился слишком большим. Это было великолепное время, и у меня его было много.

Теперь у меня есть 10 часов между 14-часовыми сменами, нет обеденного перерыва, и мой пейджер пищит, как дымовая пожарная сигнализация в бушующем аде незавершенных задач. Времени мало, оно неуловимо и постоянно ускользает.

Это рабство искажает восприятие времени. Время будто бы проносится на невероятной скорости, когда вы чем-то заняты, и невыносимо медленно тянется в более спокойной обстановке. Вы просите часы либо ускориться, либо замедлиться. В результате возникают своего рода биполярные отношения со временем.

Периоды занятости на работе проходят слишком быстро, и постоянно остается ощущение, что времени, чтобы выполнить все задачи, никогда не хватает.

Периоды спокойствия проходят слишком медленно, заставляя вас мучительно смотреть на часы, чтобы понять, сколько еще осталось минут.

Вне рабочего времени это все равно, что нажать кнопку ускоренной перемотки, ваше драгоценное свободное время тает в дымке Netflix и пиццы на вынос.

Эти отношения со временем повлияли на мой моральный дух до такой степени, что мне пришлось кардинально измениться. Мне не хотелось вечно сражаться с часами.

Вдохновленный (или подкупленный?) Тимом Ферриссом и его дико привлекательной 4-часовой рабочей неделей (на тот момент я бы продался за 40-часовую рабочую неделю), я решил взять свое время в свои руки. Я взял отпуск на основной работе и начал трудиться над стартапом.

Этап 2: Отслеживание времени

Работая в свое свободное время и имея ограниченные ресурсы, начинаешь смотреть на время совсем по-другому. Оставив работу на полную ставку, я стал одержим тем, как использую свое время. Глубоко одержим.

Настолько одержим, что отслеживал, что я делаю каждые 15 минут — с момента пробуждения до момента, когда моя голова касалась подушки. Я даже отслеживал время, проведенное с моей девушкой. Несмотря на то, что в ретроспективе это выглядело весьма социопатически, она поняла мою одержимость и только просила, чтобы я выделял больше времени на наше общение — так называемое качественное время, проведенное с партнером (КВПП). 10% казались разумной целью. Знаю-знаю, она счастливица.

Я полагал, что строго следя за временем, я стану ответственным за каждую минуту, которую потратил. В конце каждого месяца я составлял круговую диаграмму из данных и анализировал использование времени. Затем я разрабатывал план действий, чтобы увеличить часть диаграммы, которая обозначает работу.

Первый месяц я не мог поверить, сколько времени я «тратил впустую». Я надеялся, что около 70% времени бодрствования провожу за работой, но в первый месяц этот раздел составил лишь 34%. Я старался сэкономить время на всем, чем только можно — принимал душ быстрее, меньше занимался спортом, готовил только самые простые блюда. И, прежде чем вы спросите, — нет, я не сокращал КВПП, я же не монстр.

После шести месяцев кропотливого тайм-менеджмента я сумел увеличить «рабочее время» с 34% до 70%.

Круговая диаграмма выглядела лучше, но я чувствовал себя более выгоревшим, чем когда-либо. Я находился под постоянным, созданным своими же руками, давлением времени. И чем больше я пытался выжать из каждой минуты бодрствования, тем меньше времени у меня было. Независимо от того, сколько я делал за день, всегда оставались еще задачи, а часов в сутках не хватало.

Мой моральный дух ухудшался, и я становился все более раздражительным. Все, что меня волновало, — эта круговая диаграмма и выполнение задач, поставленных моим верховным лидером — Meistertask (онлайн-инструмент для управления задачами).

Я хотел поехать в отпуск, но в то же время хотел остаться на рабочем месте. Отпуск казался пустой тратой времени. И всякий раз, когда я проводил время со своей девушкой, я не уделял ей внимания, я просто думал о том, как использовать это время для выполнения задач в списке дел.

Отслеживание времени не наносит ущерба производительности или моральному духу. Некоторые считают, что это отличный способ убедиться, что они на правильном пути. Но в моем случае, при чрезмерной нехватке времени, этот подход оказался нездоровым и неэффективным. Сначала у меня была высокая производительность, но по мере того, как падал мой моральный дух, то же самое происходило и с трудолюбием.

Откровение: замкнутый круг нехватки времени

Когда вам не хватает времени, вы считаете его драгоценным и дефицитным ресурсом — если посмотреть на песочные часы, то они наполовину пусты.

Это вызывает стресс, который может улучшить мотивацию в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе действует лишь за счет морального духа.

Этот удар по моральному духу приводит к снижению производительности: несчастный работник — менее продуктивный работник.

С более низкой производительностью давление времени усиливается. И круг замыкается.

Этап 3: Умные изменения

Что-то должно было измениться. Изучив науку управления временем, я начал использовать умные перерывы.

Сначала я попробовал технику помодоро:

Разделите рабочее время на 25-минутные куски, называемые «помодоро». Свое название они получили из-за таймера в виде помидора, который использовал изобретатель этого метода. После каждого помодоро делайте пятиминутный перерыв. После четырех помодоро сделайте более длительный перерыв — пятнадцать-тридцать минут или пока вы не почувствуете себя свежими. Затем повторите цикл.

Иногда эта техника творит чудеса. Но не в моем случае. Мне казалось, что всякий раз, стоит мне почувствовать поток, срабатывает будильник, и мне приходится делать еще один перерыв.

Затем я попробовал правило 52–17. Оно основано на выводах Draugiem Group, которая проанализировала данные приложения для повышения производительности DeskTime. Они хотели понять, что их самые продуктивные сотрудники делают по-другому. И оказалось, что лучшие 10% продуктивных сотрудников работали на протяжении 52 минут, а потом делали перерыв на 17 минут.

Этому правилу оказалось проще следовать, и с ним было легче вести таблицу отслеживания времени. Но 52 минуты все равно казались слишком коротким периодом работы.

Наконец, я узнал про ультрадианные ритмы и базовый цикл отдыха и активности. В соответствии с ними период работы основан на 80-120-минутных естественных ритмах, которым следует тело. То же самое происходит в цикле сна, где примерно 90 минут глубокого сна сменяются примерно 20 минутами быстрого сна.

В применении к производительности это означает, что на каждый 90-минутный период работы у вас должно быть 20 минут перерыва. И это определенно было то, что мне нужно. Я нашел свою колею и вернулся в дело. По крайней мере, на время. Мой моральный дух улучшился, особенно когда я стал использовать время перерыва на здоровые занятия, вроде медитации, прослушивания музыки или спорта. Казалось, я нашел идеальный баланс, и моя производительность снова возросла.

Но это продолжалось недолго.

Правда была в том, что я мог сделать столько угодно перерывов, чтобы быть продуктивнее, но мое внутреннее состояние все еще было как у загнанной лошади. Дефицит времени никуда не делся. Почему же?

Откровение: внутренний тиран

Я ушел с работы на полный день главным образом потому, что хотел избежать часового рабства и свободно работать по собственному графику. Но после этого дефицит времени у меня стал еще больше, чем когда-либо. И хуже всего было то, что я сам загонял себя в угол. Не было властного босса, устанавливающего нереальные дедлайны или подталкивающего меня к достижению целей — я сам был своим безжалостным надсмотрщиком. Моей жизнью управлял внутренний тиран.

Возможно, у вас тоже есть такой. Если вам нужно что-то сделать к определенному сроку, он рявкает: «Приступай к работе!» Если задача занимает больше времени, чем ожидалось, он кричит: «Что ты так долго возишься? Нам еще много всего нужно сделать!» А в конце напряженного дня он пнет вас, когда вы упадете без сил, и скажет: «Ты сегодня ничего не сделал!»

Но вы можете свергнуть этого тирана.

Этап 4: Дух свободы

Примерно в это же время я наткнулся на парня по имени Навал Равикант. Навал — серийный предприниматель и инвестор, бывший генеральный директор AngelList, обладающий проницательным и мудрым взглядом на мир. В подкасте Тима Феррисса он рассказал, что выбирает более спонтанную и свободную жизнь и любой ценой избегает жесткого графика. Настолько, что завел себе электронную почту naval@idontdocoffee.com.

«Единственный совет по производительности, которому все должны следовать — не соблюдать никаких графиков», — написал он в Twitter.

Если идея быть продуктивными без графика звучит безумно — хорошо. Это бесспорное безумие. Но когда вы пробуете реализовать ее, то она оказывает благотворный эффект на ваше восприятие времени.

Радикально изменившись, я перестал отслеживать время или следить за расписанием. Внезапно туман рассеялся, все стало казаться проще. Мой внутренний тиран покинул свой пост, и то же самое случилось с чувством нехватки времени. Теперь у меня было изобилие времени, а не его бесконечный дефицит. И никаких указаний от внутреннего голоса. Мое моральное состояние резко улучшилось, и в конце каждого дня я чувствовал себя удовлетворенным, что бесконечно более приятно, чем привычное чувство поражения.

И тут я понял, насколько продуктивным был в действительности. Это было откровение: все эти месяцы тяжелого труда были направлены на то, чтобы успокоить внутреннего тирана. Обычно, когда начальник проходит мимо твоего стола, ты сразу начинаешь стучать по клавиатуре, чтобы выглядеть занятым — так и я притворялся занятым.

Избавившись от нехватки времени, я стал подходить к задачам более эффективно. Все это время я работал неоптимальным и привычным способом. Это известный эффект нехватки времени — он способствует когнитивной эвристике или «ментальным уловкам», которые направлены на скорость, а не более взвешенные решения. Вы выполняете задачи быстрее, но часто за счет качества.

Теперь, когда я себя отлично чувствовал и у меня была уйма времени, не только улучшилось качество моей работы — я стал любить каждую минуту. Эти плюсы просочились и в мою личную жизнь. КВПП больше не было метрикой того, как я использовал свое время, это было действительно качественное время с моей девушкой.

Как могло такое простое действие, как несоблюдение графика, произвести такие глубокие и далеко идущие последствия?

Откровение: замкнутый круг изобилия

Я понял эту радикальную трансформацию, применив те же принципы круга дефицита, только теперь все было наоборот.

Не испытывая дефицита времени, вы смотрите на него с точки зрения «песочные часы наполовину полны». Это воспринимаемое изобилие времени улучшает самочувствие, что, в свою очередь, повышает производительность. Когда производительность высока, давление времени становится еще меньше, и кажется, что времени — еще больше.

И так, пока песок в часах не пересыпался.

Этап 5: Просвещение

При работе в собственном графике не так много дедлайнов или каких-то временных ограничений извне. Но реальный мир гораздо менее щедр.

После длительного отпуска я вернулся к работе врача-психиатра. Так я лишился роскоши самостоятельной расстановки приоритетов. Теперь вокруг меня были раздраженные медсестры, требующие выписать лекарства. Взволнованные пациенты, требующие немедленных улучшений. Пришлось пересмотреть жесткий график. Это было грубое пробуждение.

Суровая реальность такова, что иногда часы берут верх. Жизнь всегда ставит нам дедлайны, и, если в них не уложиться, последствия могут быть негативными. Но эти битвы с часами не обязательно должны превращаться в полномасштабную войну.

Опыт «духа свободы» изменил мое представление о том, что такое нехватка времени. Задачи, ограниченные по времени, — это просто задачи, требующие определенного приоритета. Но мы путаем эту потребность в расстановке приоритетов с необходимостью вызывать стрессовую реакцию, так как мозг считает, что это помогает уложиться в срок. В результате нам трудно отделить лимиты по времени от стрессовой реакции, с которой они связаны. Но они существуют отдельно друг от друга.

Временные рамки объективны — это время в будущем, к которому нужно выполнить задачу. Реакция на стресс субъективна — это чувство страха, когда вы пытаетесь закончить отчет за десять минут до дедлайна.

Когда на вас накладывают временные ограничения, стресс, который они вызывают, приводит вас к мысли, что времени не хватает. Этот ощущаемый дефицит времени становится врагом, с которым вы вынуждены бороться.

Но этот недостаток времени — иллюзия.

Часы безразличны к тому, провалится ли ваш стартап, если клиент не найдется до того момента, когда вы превратитесь в кучку пепла. Они бессердечно игнорируют шансы пациента на выживание, если вы не смогли вовремя применить дефибриллятор. И им все равно, сколько вы потеряете денег, если не сделаете что-то вовремя. Часы просто тикают, не обращая внимания на вашу ежедневную борьбу.

Осознание этого изменило то, как я отношусь к дефициту времени. Перегруженные смены стали более терпимыми. Я стал эффективнее решать свои задачи. Реальность стала казаться менее хаотичной. Эти преимущества коснулись и свободного времени. Не ощущая давления, я мог работать дольше и не чувствовать себя психологически усталым.

Но я все-таки человек. И временные ограничения провоцируют у меня стресс. Это запрограммировано. На протяжении большей части нашей эволюции ощущение нехватки времени несло явные преимущества в плане выживания — от времени, которое нужно льву, чтобы схватить вас, до времени, за которое у вас закончатся запасы пищи. Чтобы выжить, нужно было оценить это время и реагировать соответственно.

В результате нехватка времени меняет то, как ваш мозг обрабатывает информацию. Вот почему вы используете эти «ментальные уловки», когда изо всех сил стараетесь уложиться в срок — было время, когда это спасало вашу жизнь. Но теперь выживание больше не поставлено на карту, и можно перестать жить с оглядкой на это.

Как справиться с дефицитом и достичь изобилия

Ваши отношения с часами определяют не только вашу производительность, но и весь жизненный опыт. В суровой реальности неотложных задач и бесконечных дедлайнов легко оказаться в замкнутом круге дефицита. Вот его признаки:

Каждый раз, смотря на часы, вы чувствуете поражение

В конце каждого дня вы хотите, чтобы у вас было больше времени для выполнения задач

Отдых кажется пустой тратой времени

Вас раздражает, когда кто-то или что-то отнимает ваше время

Слыша хороший совет, вы говорите: «Звучит здорово, но у меня нет на это времени!»

Некоторые типы личности более склонны к этому мышлению.

Было обнаружено, что типу личности А — характеризующегося высокой организованностью, амбициозностью, конкурентоспособностью, невротичностью и дефицитом времени, — одна минута кажется короче, чем типу В. Представители типа А также стремятся работать с максимальной производительностью, даже когда нет дедлайна. А когда им устанавливают крайний срок, они совершают значительно больше ошибок, чем тип B.

Если вам это знакомо, то этот совет специально для вас. И если это не очевидно, я неистовый представитель типа А. Но благодаря Навалу я постепенно превращаюсь в спокойный тип B.

Так как же вырваться из порочного круга дефицита?

В первую очередь нужно остановить первичный импульс поддаться стрессу, когда вам устанавливают некий дедлайн. Это трудно, поскольку противостоит мощному эволюционному стремлению сделать именно это.

Вот некоторые методы, которые показались мне полезными:

Определите, как у вас проявляется давление времени. Первое, что я замечаю у себя, это неприятное внутреннее беспокойство. Я начинаю двигаться быстро и неуклюже. Я избегаю социальных взаимодействий и пытаюсь быстрее закончить любой разговор. Все это усиливается каждый раз, когда я смотрю на часы. Отделите временное ограничение от стрессовой реакции, которую оно вызывает. Научившись определять эту реакцию, вы сможете отстраниться от нее и объективно оценить, когда наступит дедлайн и как можно выполнить работу вовремя. Будьте наблюдателем своей стрессовой реакции — признайте ее, прочувствуйте ее и позвольте ей пройти. Это может быть проблематично, особенно перед лицом приближающегося льва (или вашего босса перед утренним кофе). Если это невозможно: Прервите стрессовую реакцию. Когда вас охватывают эти чувства, мысленно отступите назад, сделайте несколько глубоких вдохов и объективно оцените ситуацию. Что именно нужно сделать? И какой самый эффективный способ сделать это?

Замедлить ход времени

Чтобы перейти от дефицита времени к изобилию, нужно понять, что заставляет время ускоряться и замедляться.

Время летит, когда мы веселимся, а также тогда, когда мы внутренне заняты. Основная причина одинакова — мы уделяем больше внимания веселью или выполнению задачи, и меньше — течению времени. И наоборот, время замедляется, когда мы уделяем больше внимания его течению, как во время медленной рабочей смены или скучной лекции.

Так как же можно замедлить время? Если оно ускоряется, когда мы не следим за его течением, то для замедления нужно сознательно переориентироваться на настоящий момент. Чем сильнее мы заняты, тем сильнее нужно это делать. Это парадоксально, поскольку так у нас меньше всего свободного времени.

Многие исследования показывают, что осознанность может замедлять течение времени. Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, обнаружило:

«Что касается субъективного времени, люди, практикующие осознанность, испытывали меньшее давление и в целом более медленное течение времени».

Доказательства очевидны — практика осознанности может превратить наполовину пустые песочные часы в наполовину полные.

Все знают, что нужно практиковать осознанность, но обычно игнорируют это, ссылаясь на нехватку времени. Видите, какие противоречия? Парадоксально полагать, что мы не можем выделить время на то, чтобы быть осознанными, когда осознанность дает нам (субъективно) больше времени.

Итак, как же быть с осознанностью?

Отличная отправная точка — практика 5-4-3-2-1. Заведите будильник на определенные интервалы, и когда он срабатывает, бросайте все дела и:

Найдите пять вещей, которые вы можете увидеть в непосредственной близости — беспорядок на столе, разводы на экране компьютера, пустые кофейные чашки. Без осуждения. Просто наблюдайте. Переключите свою осознанность на четыре вещи, которые вы можете почувствовать — натирающее нижнее белье, боль в пояснице. Примите их. Прочувствуйте их. Прислушайтесь к трем вещам, которые вы можете услышать — скрежет зубов после пяти двойных эспрессо, урчание желудка, в котором не было еды с завтрака, ворчание партнерши, которая хочет, чтобы вы вымыли посуду. Не отвечайте. Просто слушайте. Почувствуйте два запаха, которые вы можете уловить — запах тела, несвежий кофе в кофейных чашках. Они не хорошие и не плохие. Они просто пахнут. И, наконец, одна вещь, которую вы можете попробовать на вкус — жевательная резинка, которую вы жевали в течение шести часов.

Поздравляю, теперь вы полностью погружены в текущий момент.

Делая это несколько раз в день, можно уменьшить стресс и замедлить течение времени. Для более продолжительного опыта используйте эти паузы, чтобы совершить осознанную прогулку на природе или заняться йогой.

Но самый мощный метод из всех — это ежедневная медитация. Возможно, вы уже ею занимаетесь — если так, отлично. Если нет, можете начать с приложением Headspace. Я бы рекомендовал абсолютный минимум пять минут в день, но в идеале два сеанса по десять-пятнадцать минут до и после работы. Конечно, вы также можете последовать за автором Sapiens Ювалем Ноем Харари и медитировать в течение двух часов каждый день. Но так много не нужно, чтобы получить большую пользу.

Я гарантирую, что сочетание ежедневной медитации и упражнений на осознанность в течение дня затормозит наполненный стрессами поезд жизни.

Даже когда вы глубоко погружаетесь в работу, можно заметить тихого наблюдателя, который остается в курсе всего.

Благодаря сознательным усилиям мы можем освободиться от тиранического давления времени и жить, не ощущая временных ограничений.

Станьте таким начальником, которого хотите для себя

В мире, который движется к экономике фриланса, однажды каждый из нас может стать своим собственным боссом. Так что теперь пришло время спросить себя: мой босс — это временной тиран? Или мудрый и деликатный наблюдатель, который позволяет работать в собственном темпе?

Я знаю, что я предпочитаю.

Время. Самый ценный и ограниченный ресурс, который у нас есть. Легко забыть, что у нас его в избытке.