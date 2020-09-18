Китай проводит клинические испытания сразу 11 вакцин от коронавируса

Китай в настоящее время проводит клинические испытания 11 вакцин от заболевания, вызываемого коронавирусом. Как заявил в пятницу министр науки и техники КНР Ван Чжиган, выступая на Глобальном форуме науки, здоровья и жизни в Пекине, четыре вакцины уже перешли к третьей фазе клинических тестов.

По словам Ван Чжигана, котрого цитирует ТАСС, «эпидемия по-прежнему распространяется по всему миру и до сих пор не контролируется полностью».

«С приходом осени и зимы может возникнуть новая вспышка, ситуация в области профилактики и контроля над заболеванием по-прежнему остается крайне серьезной», — подчеркнул он.