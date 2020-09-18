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Марченко объяснил, почему расходы на Офис президента планируют увеличить почти на 40%

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Марченко объяснил, почему расходы на Офис президента планируют увеличить почти на 40%

Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 увеличили, поскольку Министерство финансов увидело диспропорции в заработных платах.

Об этом журналистам сказал министр финансов Сергей Марченко на брифинге у Верховной Рады 18 сентября, сообщает Укринформ.

«Мы как Министерство финансов, рассчитывая бюджет, видим диспропорцию в заработных платах в различных министерствах, Офисе президента, аппаратах Верховной Рады, секретариате Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату на Офис президента, это решение было принято, потому что мы видели диспропорцию. Это не какая-то политическая история, это 500 человек, которые работают. То, что разгоняется какая-то измена, для этого нет оснований», — сказал Марченко.

Как сообщалось, обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и обойдется бюджету в 1 млрд 269,1 тыс грн.

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18 августа в Верховной Раде проходит обсуждение законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Перед этим с представлением проекта государственного бюджета выступил министр финансов Сергей Марченко и ответил на вопросы парламентариев.

Сергей Марченко, Офис президента, бюджет-2021
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