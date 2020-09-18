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Глава Минфина уверяет, что дефицит нового бюджета смогут профинансировать без эмиссии

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Глава Минфина уверяет, что дефицит нового бюджета смогут профинансировать без эмиссии

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что задача профинансировать дефицит госбюджета на 2021 год в 270 млрд грн (6% ВВП) является посильным и может быть выполнена без применения эмиссионной схемы.

Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, схемы покупки банками ОВГЗ по нерыночным ставкам за счет рефинансирования НБУ нет и не будет.

«Схемы нет и не будет. Мы будем исходить из рыночных условий, которые будут на тот момент», — подчеркнул Марченко.

По его словам, сейчас на банковском рынке есть избыточная ликвидность, которую государство могло бы абсорбировать без ущерба для кредитования и профинансировать дефицит бюджета.

Также он назвал правильным тренд снижения доходности ОВГЗ с апрельских 11-12% до нынешних 7-8%, добавив, что на это повлияло снижение учетной ставки НБУ.

«С точки зрения долговой политики мы пока заимствуем фактически под менее 10% и обслуживаем долги, которые заимствовались под 15-18%. С точки зрения долговой политики это рационально. Не думаю, что что-то изменится в следующем году», — отметил Марченко.

Комментируя мнение аналитиков, что госбюджет-2020 на сегодняшний день профинансирован за счет ОВГЗ на 20 млрд грн, а в следующем году стоит задача профинансировать его на 200 млрд грн, Марченко отметил, что по сравнению с этим годом заимствования не увеличиваются, поскольку размер планового дефицита снижается с 300 млрд грн до 270 млрд грн.

По мнению Марченко, в этом году дефицит будет ниже плановых 7,5% ВВП, но насколько он вырастет с 41,2 млрд грн по итогам 8 месяцев, он не смог сказать.

«Главный вопрос в финансировании дефицита — иметь возможность заимствовать в тот момент, когда это нужнее. И здесь больше вопрос, что именно в конце года такая необходимость часто возникает. А так, в середине года, я не вижу проблем. Под погашение и обслуживание не вижу никаких проблем рефинансировать или найти другие возможности», — подчеркнул он.

Марченко также подчеркнул, что в любом варианте наличие сотрудничества с МВФ в следующем году обязательно.

Он прогнозирует, что Украине удастся убедить МВФ повысить предельный дефицит в следующем году до 6% ВВП с 5,3% в программе stand-by.

«Мы за этот год показали, что являемся надежными партнерами. Есть взаимодействие с НБУ. Соблюдены маркеры, характеризующие стабильность нашей политики — это и выполнение бюджета, и инфляция, и макропоказатели. Они будут даже лучше, чем ожидает МВФ. У нас есть хороший прогресс в выдерживании макропрогноза», — привел Марченко аргументы Украины.

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Напомним, 14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 — повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Сергей Марченко, бюджет-2021
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