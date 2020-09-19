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Ермак попросил Минфин и ГУД сократить расходы на Офис Зеленского

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Ермак попросил Минфин и ГУД сократить расходы на Офис Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к руководству Минфина и Госуправления делами с просьбой проработать проект госбюджета-2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский требует от всех органов власти жесткой экономии. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и необходимыми. Всех чиновников, кто позволит себе неадекватные расходы, будут беспощадно увольнять, а каждые подозрительные расходы — тщательно проверять», — заявил Ермак.

Он добавил, что понимает необходимость выполнения законодательства Украины относительно повышения тарифных ставок работникам бюджетной сферы из-за поэтапного повышения минимальной зарплаты, запланированного в 2021 году.

По словам Ермака, такое решение было абсолютно справедливым, поскольку до сих пор минимальная зарплата была ниже реального прожиточного минимума в стране.

«Вместе с тем я призываю правительство и народных депутатов найти возможность сократить другие расходы, без которых мы можем пройти этот кризис», — подчеркнул Ермак.

По его словам, на сегодня численность работников Офиса президента самая низкая за последние 10 лет (419 при максимальном количестве 579 в 2014-м).

Он также заявил, что в случае невозможности уменьшить другие расходы президент готов пойти на 10-процентное сокращение работников Офиса президента.

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Напомним, расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили почти на 40%, поскольку Министерство финансов увидело диспропорции в заработных платах.

Офис президента, Андрей Ермак, бюджет-2021
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