Утраченные водительские права теперь можно восстановить онлайн

Министерство внутренних дел Украины и Государственная миграционная служба Украины презентовали 5 февраля электронный сервис онлайн-заказа замены утерянного водительского удостоверения через электронный кабинет водителя, сообщается на странице МВД в Facebook.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

«Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн-заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронной кабинета водителя — с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), который очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id», — сказал руководитель ведомства.

Аваков отметил, что МВД является лидером в деле диджитализации государственных сервисов для граждан, что значительно минимизирует время и силы, которые граждане тратят на получение услуг.