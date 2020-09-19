Партия «Голос» назвала кандидатов на выборах в Киевсовет

19 сентября партия «Голос» обнародовала имена первой десятки списка кандидатов в Киевский горсовет на местных выборах 25 октября.

Список кандидатов утвердила киевская ячейка партии на собрании 19 сентября.

Возглавил список кандидатов в депутаты Киевсовета от «Голоса» бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Вторым номером в списке стала юрист, президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош.

Третьим — специалист по ЖКХ и энергетике Константин Богатов, четвертым — волонтер и боец-доброволец Алина Михайлова, пятым — руководитель киевского избирательного штаба, ИТ-предприниматель Григорий Маленко.

Кроме них в первой десятке владелец инвестиционной компании Тарас Козак, экс-замминистра здравоохранения Александр Линчевский, контрразведчик Василий Попатенко, правозащитница Ольга Гвоздик, координатор «Голоса» в Подольском районе Киева Дарья Васильченко.