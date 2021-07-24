Минкульт объяснил причину санкций против российского ритейлера Wildberries

Министр культуры Александр Ткаченко объяснил санкции Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) против российского ритейлера Wildberries. Он назвал это еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.

Об этом Ткаченко написал у себя в Telegram.

По его словам, ритейлер Wildberries, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине.

«Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам — не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг — российские ОТТ-платформы», — сказал Ткаченко.

Напомним, вчера Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций. В санкционном списке оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство.