Минкульт объяснил причину санкций против российского ритейлера Wildberries

Министр культуры Александр Ткаченко объяснил санкции Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) против российского ритейлера Wildberries. Он назвал это еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.
Об этом Ткаченко написал у себя в Telegram.
По его словам, ритейлер Wildberries, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине.
«Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам — не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг — российские ОТТ-платформы», — сказал Ткаченко.
Напомним, вчера Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций. В санкционном списке оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство.
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