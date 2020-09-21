Основні компоненти фінансової грамотності - Фінансова грамотність і бюджет

Чим раніше ви вивчите основи того, як працюють гроші, тим впевненіше й успішніше ви будете надалі вести свої фінансові справи. Ніколи не пізно почати вчитися, але варто закласти фундамент майбутніх успіхів. Перші кроки у “світ грошей” потрібно починати з освіти.

Основи банківської справи, бюджетування, заощадження, кредитування, боргових зобов'язань та інвестування - це стовпи, на яких базується більшість фінансових питань, які ми приймаємо у своєму житті. Вивчаючи дисципліни в університеті я витратив понад 5 років, аби мати уявлення як працює світ фінансів і що потрібно для прийняття розумних, та вірних фінансових і інвестиційних рішень.

Ця стаття — стане в пригоді початківцю, аби отримати мінімальні базові знання про ринок фінансів. Тож починаємо?

Навіщо мені банківський рахунок?

Банківський рахунок, як правило, є першим кроком, який ви робите в “самостійному фінансовому житті”. Розглянемо детальніше інформацію про те, які рахунки вам слід відкрити, і чому вони є першим кроком у створенні стабільного фінансового майбутнього.

Хоча більшість українців мають банківські рахунки, близько 40 % домогосподарств в Україні досі не мають жодного рахунку в банку: дебетового, або кредитного.

Чому так важливо відкрити банківський рахунок?

Вони безпечніші, ніж зберігати готівку. Активи, що знаходяться в банку, викрасти важче, а в Україні вони застраховані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Це означає, що ви завжди матимете доступ до своїх готівкових коштів, навіть якщо всі клієнти вирішили знімати гроші одночасно.

Багато фінансових операцій вимагають наявності банківського рахунку, зокрема:

При використанні дебетової або кредитної картки;

Використання платіжних програм, в супермаркеті чи мережі інтернет;

Купівля або оренда житла;

Отримання зарплати від роботодавця;

Можливість заробляти відсотки на свої кошти.

Інтернет проти “класичних” банків

Коли ти думаєш про банк, ти, мабуть, уявляєш будівлю неподалік від тебе, або біля своєї роботи. Це називається "класичним" банком. Це означає, що банк має фізичну будівлю. Але сьогодні багато таких банків дозволяють відкривати рахунки та керувати своїми грошима через мережу Інтернет.

Деякі банки працюють лише в Інтернеті й не мають фізичних будівель. Ці банки, як правило, пропонують ті самі послуги, що й класичні банки, окрім можливості особистого відвідування.

Який тип банку слід використовувати?

Роздрібні банки: це найпоширеніший тип банків, з яким працюють більшість людей. Роздрібні банки - це комерційні компанії, які пропонують чекові та ощадні рахунки, позики, кредитні картки та страхування. Роздрібні банки можуть бути класичними, які ви можете відвідувати, або бути лише в Інтернеті. Більшість таких установ пропонує обидва види послуг. Слід зазначити - Інтернет-технології банків, як правило, є більш досконалими, і завдяки цьому заощаджують вам більше часу, ніж при відвідуванні відділення.

Кредитні спілки: надають накопичувальні та чекові рахунки, видають позики та пропонують інші фінансові продукти, як і банки. Однак вони діють під керівництвом обраних членів правління. Як правило, мають нижчі комісії та кращі процентні ставки для ощадних рахунків та позик. Кредитні спілки іноді відомі тим, що надають більш персоніфіковане обслуговування клієнтів, хоча зазвичай у них набагато менше відділень та банкоматів. Таке визначення має термін “кредитна спілка” в класичній інтерпретації.

Реалії Україні такі, що кредитні спілки зазвичай тільки видають кредити, і процент по ньому набагато вищий ніж в банку.

Які типи банківських рахунків слід відкрити?

Існує три основних типи банківських рахунків, які відкриє пересічна людина:

Ощадний рахунок - це процентний депозитний рахунок, що зберігається в банку чи іншій фінансовій установі. Зазвичай вони платять невелику процентну ставку, а їх безпека та надійність роблять їх чудовим варіантом для економії готівки, яку ви хочете отримати для короткострокових потреб. Зазвичай вони мають деякі обмеження щодо того, як часто ви можете знімати гроші, але сьогодні вони, як правило, неймовірно гнучкі, тому вони ідеально підходять для створення аварійного фонду, економії для короткострокової мети, наприклад, покупки автомобіля чи поїздки у відпустку, або просто зберігати зайві готівкові гроші, які вам не потрібні, на своєму розрахунковому рахунку.

Чековий рахунок (або дебетовий) - це також депозитний рахунок у банку чи іншій фінансовій установі, який дозволяє накопичувати або знімати кошти. Такі рахунки дуже ліквідні, тобто вони дозволяють проводити необмежену кількість операцій з депонування або зняття коштів, на відміну від менш ліквідних ощадних або інвестиційних рахунків, але при цьому вони майже не передбачають виплату процентів за розміщені гроші.

Інвестиційний рахунок - це ще один тип ощадного рахунку, який зазвичай виплачує відсотки у рази більше, ніж середній показник по країні за стандартним ощадним рахунком. В Україні відкрити такий рахунок практично не можливо, тому, що інвестиційних банків в нашій країні просто нема.

Що таке фонд надзвичайних ситуацій? І навіщо він мені?

Аварійний фонд не є певним видом банківського рахунку, але може бути будь-яким джерелом готівки, яку ви заощадили, щоб допомогти собі подолати фінансові труднощі, такі як втрата роботи, медичні рахунки чи ремонт автомобілів. Як його створити? Це дуже просто. Прийміть на віру, або як догму — прожити на 90% заробітної платні, так само важко, як і на 100%. Тому кожного місяця, після отримання платні (будь-якої, і будь за що), відкладайте 10% до свого фонду надзвичайних ситуацій, і розподіляйте їх за принципом 30/35/35. Тобто залишайте 30% в гривні, а решту конвертуйте рівними долями в євро та долар.

Кредитні картки

Майже кожен банк, що видає Вам дебетову картку, пропонує до неї кредитну. Кредитні картки - це рахунки, за допомогою яких ви можете позичити гроші в емітента кредитних карток і повернути їх з часом. За кожен місяць, коли ви не повернете гроші в повному обсязі, ви виплачуєте відсоток емітенту.

Яка різниця між кредитними та дебетовими картками?

Дебетові картки беруть гроші безпосередньо з вашого розрахункового рахунку. Ви не можете позичити гроші за допомогою дебетових карток, це означає, що ви не можете витратити більше готівки, ніж на вашому рахунку.

Кредитні картки дозволяють позичати гроші й не беруть готівку з вашого банківського рахунку. Це може бути корисним для великих, несподіваних покупок. І обмежені вони встановленим кредитним лімітом, який може бути набагато більшім від фактично наявних на вашому дебетовому рахунку коштів. Зауважу, що можливість збільшення кредитного ліміту, обумовлена вашою кредитною історією. А наявність залишку (не повернення позичених грошей) щомісяця означає, що ви заборгуєте відсотки по кредитній картці.

Яку кредитну карту обрати?

Обираючи кредитну карту, слід розуміти наступне — ліміт коштів на ній буде визначено банком зважаючи на декілька показників.

рівень вашої заробітної платні;

наявність депозитних рахунків (не обов'язково саме в цьому банку);

та наявність кредитних зобов'язань: чинних або погашених. Тобто вашу кредитну історію.

Кредитні бали (або кредитна історія) має великий вплив на ваші шанси отримати схвалення для кредитної картки. А подальше використання коштів, без порушення умов, допоможе збільшити кредитний ліміт.

Якщо у вас ніколи раніше не було кредитної картки або у вас погана кредитна історія, вам, швидше за все, доведеться задовольнитися мінімальним кредитним лімітом, або отримати відмову.

Якщо у вас є гарна, без порушень кредитна історія, ви зможете обрати серед різних типів кредитних карток та фінансових установ. Такий клієнт буде цікавий будь-якому банку, які в надалі для вас будуть пропонувати різноманітні заохочення.

картки туристичних винагород. Ці кредитні картки заробляють бали, які можна витратити в подорожі, наприклад для оплати перельоту, готелю або оренди машини з кожної витраченої вами гривні. На жаль в Україні такі картки ще відсутні, але дайте час, конкуренція і розвиток фінансового ринку зроблять свою справу.

картки з поверненням частини витрат - “cashback”. Ця програма вже діє, хоча і в обмеженому варіанті. Так, ви можете отримати частину витрачених коштів, на певні товари, в якості бонусу від банка.

Ми підійшли до основної частини, нашої статі. Фінансова грамотність.

Бюджет, і навіщо він потрібен?

Бюджет (з франц. Budget, давн. франц. Bougette - “шкіряний гаманець”) - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період. Це визначення з Вікіпедії. А навіщо він нам?

Створення бюджету - один із найпростіших та найефективніших способів контролювати свої витрати, заощаджувати та інвестувати. Ви не можете розпочати або поліпшити своє фінансове положення, якщо не знаєте, куди йдуть ваші гроші, тому починайте відстежувати свої витрати порівняно до ваших доходів. А вже потім встановлюйте чіткі цілі.

Як створити бюджет?

Бюджетування починається з відстеження того, скільки грошей ви отримуєте щомісяця, мінус скільки грошей ви витрачаєте щомісяця. Ви можете відстежувати це на аркуші Excel, на папері або в програмі бюджетування - це вирішувати вам. Де б ви не відстежували свій бюджет, чітко викладайте наступне:

Дохід: перелічіть усі джерела грошей, які ви отримуєте за місяць, із сумою в гривнях. Це може включати оплату праці, інвестиційний дохід, аліменти, розрахунки тощо.

Витрати: перелічіть кожну покупку, яку ви зробите за місяць, розділіть на дві категорії - фіксовані витрати та витрати на власний розсуд. До фіксованих витрат відносяться комунальні платежі, витрати на харчування, оплата зв'язку (мобільного, стаціонарного), витрати на проїзд (паливо для авто) та інше. Тобто це постійні витрати, які ви повинні робити щомісяця, і суми яких не змінюються (або змінюються дуже мало) і вважаються необхідними.

Якщо ви не пам’ятаєте, куди витрачаєте гроші, в пригоді вам стануть виписки з банківських рахунків, виписки з кредитних карток та виписки з посередницьких рахунків.

Витрати на власний розсуд: це незначні або різні покупки, які ви робите на такі речі, як ресторани, покупки, подорожі. Розглядайте їх як "хочеться" (або можливі), а не як "необхідні”.

Заощадження: Запишіть суму грошей, яку ви щомісяця економите, будь то готівка, готівка, внесена на банківський рахунок, або інвестиції. Пам'ятаймо, серед заощаджень, певний відсоток повинен бути відведений на “фонд надзвичайних ситуацій”.

Тепер, коли у вас є чітке уявлення про надходження грошей, їх витрат та заощаджених грошей, ви можете визначити, які витрати ви можете скоротити, якщо це необхідно. Від загального доходу відніміть суму витрат, і це сума грошей, яка вам залишилася на кінець місяця.

Якщо у вас його ще немає, покладіть зайві гроші в надзвичайний фонд, щоб заощадити витрати на три-шість місяців на випадок втрати роботи чи іншої надзвичайної ситуації. Не використовуйте ці гроші для витрат на власний розсуд. Цей фонд має бути захищеним і примноженим на випадок надзвичайних ситуацій, наприклад коли ваш дохід (тимчасово) зупиняється. Загальна рекомендація мати такий фонд на 3-6 місяців фіксованих витрат, я ж раджу вам мати “фонд надзвичайних ситуацій” на 12-18 місяців.

Коли ви навчилися складати свій бюджет, а головне його дотримуватися, час розглянути наступний крок — інвестиції.

Як розпочати інвестування?

Інвестування коштів це дуже великий розділ, аби розглядати його в цій статті. Тому торкнемося тільки декількох основних тез:

основне завдання будь-якого інвестора — це збереження коштів. Тобто захистити їх від інфляції;

інвестиції розділяють на 3 рівні: агресивні, помірковані та консервативні;

ваша інвестиційна стратегія повинна відповідати вашому віку. А пакет інвестицій бути збалансованим;

інвестувати можна лише надлишкові кошти. І ні в якому разі не гроші призначені для фіксованих витрат, або з фонду надзвичайних ситуацій;

Якщо ви готові розпочати інвестування, вам слід вивчити основи, куди і як вкладати гроші. Визначтесь, у що ви інвестуєте і скільки інвестуєте, розуміючи ризики різних типів інвестицій.

І головне — пам'ятайте інвестувати слід тільки в реальні речі, реальний сектор економіки, і ні в якому разі не слід інвестувати у фінансові піраміди. Як їх визначити? Дуже просто — вони пропонують МЕГА прибутки, нічого не виробляють та не досліджують — а виплати відбуваються тільки коштом нових вкладників... Але зовсім інша історія.

Питання як розпочати інвестиції, збалансувати інвестиційний пакет розглянемо в наступній статті.

Автор матеріалу, Дмитро Малаш,

- фінансовий експерт порталу "Всі кредити" (https://allcredit.in.ua).