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Зеленский на встрече с Боррелем говорил про Крым и Донбасс

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Зеленский на встрече с Боррелем говорил про Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем в рамках первого визита в Украину главы дипломатии ЕС, сообщает пресс-служба главы государства.

«Ключевое внимание во время встречи было уделено вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации во временно оккупированном Крыму. Высокого представителя ЕС было проинформировано о ситуации с безопасностью на Донбассе и ходе выполнения договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате», — говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Зеленский поблагодарил Борреля за неизменную поддержку со стороны Евросоюза суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент отметил, что во время поездки представителей ЕС на Донбасс, запланированной на этой неделе, европейские чиновники смогут воочию увидеть, как соблюдается режим «тишины», в каких условиях несут службу украинские военные и тому подобное.

Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС. Также поднимался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

«Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории», — заявил глава государства.

Зеленский и Боррель также обсудили подготовку к 22-му Саммиту Украина-Европейский Союз, который состоится 1 октября в Брюсселе. Президент выразил надежду, что Совместное заявление, которое будет принято по результатам саммита, должным образос будет отражать уровень амбиций сторон по дальнейшему углублению стратегического партнерства и экономической интеграции между Украиной и ЕС.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заверил президента, что ЕС и в дальнейшем стоит на позиции поддержки Украинского государства.

«Европейский Союз является крупнейшим, самым мощным и надежным партнером Украины. Мы поддерживаем Украину в плане экономической интеграции, но также мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Особенно хочу подчеркнуть, что мы предоставляем различную мощную поддержку реформам, которые внедряются», — сказал Боррель.

Свидетельством такой поддержки он назвал и визит представителей Евросоюза на Донбасс.

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Высокий представитель ЕС также отметил, что Европейский Союз никогда не признает оккупации Крыма и не отречется от этой позиции.

«Стороны подробно обсудили ход реформ в Украине, в частности Хосеп Боррель поздравил лидерство Владимира Зеленского в продвижении таких реформ, как земельная, реформа банковского и небанковского финансовых секторов, борьба с коррупцией и уменьшение влияния олигархов», — говорится в сообщении.

Президент также сообщил о подготовке судебной реформы и заверил в том, что нынешняя украинская власть больше заинтересована в построении независимой антикоррупционной структуры и правоохранительной системы для демократического развития Украины.

ЕС, Владимир Зеленский, Хосеп Боррель
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