Большая часть переселенцев не хотят возвращаться на Донбасс

По данным представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, 20% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) хотели бы вернуться домой, 39% — нет, в то время, как по данным соцопроса чаще всего переселенцы в Украине ощущали дискриминацию в сфере занятости и жилья.

Об этом свидетельствует презентованный МОМ отчет национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ по результатам опроса в апреле — июне в телефонном режиме 6,1 тыс. переселенцев.

«Доля тех, кто намерен вернуться в место своего проживания после завершения конфликта, составляла 19% респондентов. В то же время 39% опрошенных выразили намерение не возвращаться даже после окончания конфликта», — сказано в нем.

В частности, намерение вернуться в ближайшее время выразили 1% (это количество не меняется с декабря 2018 года), а после завершения конфликта — 19% (это количество постоянно снижается с декабря 2018, когда было 28%).

15 % ответили, что, возможно, вернутся, в будущем (это количество незначительно растет и падает с декабря 2018, когда оно было аналогично указанному).

Не собираются возвращаться 39% (в декабре 2018 было 34%), а затруднились ответить — 26% (в декабре 2018 было 20%).

По опросу организации, 50% переселенцев считают себя интегрированными в новую местную общину, 39% — частично.

«82% опрошенных ВПЛ сообщили, что остаются в нынешнем месте жительства более трех лет», — сказано в отчете.

Организация установила зависимость чувства интеграции от трудоустройства.

В целом уровень трудоустройства среди ВПЛ составляет 46%.

«Среднемесячный доход на члена домохозяйства ВПЛ составил 3 350 гривен и был ниже, чем в сентябре 2019 (3 631 грн). Кроме того, уровень среднемесячного дохода ВПЛ остается низким по сравнению с фактическим прожиточным минимумом, рассчитанным Министерством социальной политики Украины, который установлен на уровне 3 974 гривен», — говорится в отчете.

51% опрошенных подтвердили, что полагаются на государственную помощь для ВПЛ, а 38% — на пенсии.

Всего, по данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль в Украине насчитывалось 1,45 млн ВПЛ.

Почти половина из них переехали на контролируемые территории Донбасса (511 тыс. в Донецкой области и 281 тыс. — в Луганской), 161 тыс. — в Киев.