За нардепа Юрченко внесли 3 миллиона залога

За подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко, взятого под стражу с альтернативной залога в 3 млн грн, внесли требуемую сумму, сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

«Вчера внесён залог в полном объёме», — сказала в пятницу утром агентству «Интерфакс-Украина» руководитель пресс-службы ВАКС Олеся Чемерис.

Она добавила, что Юрченко выдана справка о внесении залога, что является основанием для того, чтобы покинуть СИЗО.

21 сентября ВАКС избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

В случае внесения залога на Юрченко возлагаются следующие обязательства: носить электронное средство контроля, прибывать к детективу по первому вызову, уведомлять об изменении места проживания и работы, сдать документы для выезда за границу.