За нардепа Юрченко внесли 3 миллиона залога

За подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко, взятого под стражу с альтернативной залога в 3 млн грн, внесли требуемую сумму, сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
«Вчера внесён залог в полном объёме», — сказала в пятницу утром агентству «Интерфакс-Украина» руководитель пресс-службы ВАКС Олеся Чемерис.
Она добавила, что Юрченко выдана справка о внесении залога, что является основанием для того, чтобы покинуть СИЗО.
21 сентября ВАКС избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.
В случае внесения залога на Юрченко возлагаются следующие обязательства: носить электронное средство контроля, прибывать к детективу по первому вызову, уведомлять об изменении места проживания и работы, сдать документы для выезда за границу.
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