Нардепа Юрченко арестовали с альтернативой залога в 3 миллиона

Высший антикорсуд взял под стражу с альтернативой 3 млн грн залога парламентария Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении $10 000 долларов неправомерной выгоды. За эти деньги нардеп, якобы, внес правки в законопроект, которые предусматривали предоставление предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, «зеленого тарифа» на продажу электроэнергии и других льгот.
Еще $200 000 он якобы просил для подкупа других нардепов-членов парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.
В случае внесения залога на Юрченко возложат следующие обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с другим подозреваемым — его неофициальным помощником Иваном Фищенко и другими лицами относительно обстоятельств дела; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016