Нардепа Юрченко арестовали с альтернативой залога в 3 миллиона

Высший антикорсуд взял под стражу с альтернативой 3 млн грн залога парламентария Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении $10 000 долларов неправомерной выгоды. За эти деньги нардеп, якобы, внес правки в законопроект, которые предусматривали предоставление предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, «зеленого тарифа» на продажу электроэнергии и других льгот.

Еще $200 000 он якобы просил для подкупа других нардепов-членов парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ.

В случае внесения залога на Юрченко возложат следующие обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с другим подозреваемым — его неофициальным помощником Иваном Фищенко и другими лицами относительно обстоятельств дела; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.