Меру пресечения Юрченко суд выберет завтра

Высший антикоррупционный суд планирует 18 сентября избрать депутату Верховной Рады Александру Юрченко меру пресечения.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе генпрокурора.

«Скорее всего, суд будет завтра», — сказал представитель ведомства.

По его словам, время суда пока неизвестно.

Прокуратура просит для Юрченко арест и залог 6,5 млн гривен.

Напомним, 15 сентября правоохранители сообщили о подозрении помощнику Юрченко, Высший антикоррупционный суд арестовал его с залогом в размере 1 млн гривен.

Сегодня САП сообщила о подозрении самому депутату.