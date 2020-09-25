Правительство обсуждает с МВФ дефицит бюджета-2021

Правительство проводит консультации относительно возможного уменьшения дефицита госбюджета на 2021 год.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает Правительственный портал.
«В этом году дефицит 7,5%, около 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, однако сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его несколько уменьшить. В то же время и бюджет этого года, и бюджет на следующий год являются реалистичными и будут полностью выполнены», — заверил Шмыгаль.
По его словам, стратегия правительства заключается в дальнейшем сокращении и дефицита бюджета, и государственного долга Украины.
Шмыгаль также отметил, что в III квартале 2020 года наблюдается умеренное восстановление экономики, которое продолжится и в 2021 году.
По данным главы правительства, в этом году дефицит государственного бюджета составляет 7,5% ВВП, а уже в 2021 году он будет уменьшен до 6% ВВП.
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