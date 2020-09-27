Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией

Анкара поддерживает Баку и осуждает последние действия Армении в Азербайджане. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации», — написал он на своей странице в Twitter.
Представитель Тайипа Эрдогана также добавил, что Анкара поддерживает Баку «в свете этих нападений».
В воскресенье рано утром Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. По данным оборонного ведомства, есть убитые и раненые среди гражданского населения.
Со своей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские Вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.
Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016