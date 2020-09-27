Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией

Анкара поддерживает Баку и осуждает последние действия Армении в Азербайджане. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации», — написал он на своей странице в Twitter.

Представитель Тайипа Эрдогана также добавил, что Анкара поддерживает Баку «в свете этих нападений».

В воскресенье рано утром Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. По данным оборонного ведомства, есть убитые и раненые среди гражданского населения.

Со своей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские Вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.