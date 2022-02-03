Армения и Турция возобновили авиасообщение после двухлетнего перерыва. Вылетевший из армянской столицы лайнер молдавской авиакомпании FlyOne вечером в среду, 2 февраля, приземлился в аэропорту Стамбула. Позднее в Ереван из Стамбула отправился самолет турецкого перевозчика Pegasus.
Прямые перелеты между двумя государствами были приостановлены в начале 2020 года — после того, как турецкая лоукост-авиакомпания Atlasglobal, выполнявшая несколько рейсов в Армению в неделю, объявила о банкротстве. Сухопутная граница между двумя странами закрыта с 1993 года.
Отношения Еревана и Анкары омрачены рядом конфликтов. Так, Турция отказывается признать геноцидом массовое уничтожение армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны. Кроме того, Анкара поддерживала Баку во время конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.
Однако в последнее время Ереван и Анкара предприняли ряд попыток нормализовать отношения. Так, в декабре 2021 года армянские власти объявили о снятии эмбарго с ряда турецких товаров.
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