Эрдоган заявил о поддержке Турцией Азербайджана в конфликте с Арменией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.

«Армения еще раз продемонстрировала, что она является самой большой угрозой миру и спокойствию в регионе. Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом со своими азербайджанскими братьями. Международное сообщество, которое не может дать необходимую адекватную реакцию на агрессию Армении, еще раз демонстрирует политику двойных стандартов. Минское трио, которое в течение почти 30 лет поддерживало свою небрежную позицию, к сожалению, не ориентировано на решение конфликта», — утверждает Эрдоган.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Власти Армении ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.