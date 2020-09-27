Армения сообщила о двух сбитых азербайджанских вертолетах

Вооруженные силы Армении утром 27 сентября сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотных летательных аппарата. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян.

Ранее в Баку сообщили, что несколько населенных пунктов на границе двух стран подверглись обстрелу со стороны Армении. Степанян заявила, что вся ответственность за столкновения лежит на военном руководстве Азербайджана.

Она также сообщила, что азербайджанские войска начали обстрел территории Нагорного Карабаха. Позже пресс-секретарь министерства написала, что армия Азербайджана нанесла удары на всей протяженности границы.

В Минобороны Азербайджана подтвердили потерю одного вертолета, который был сбит в Тертерском направлении. Члены экипажа выжили.

Ранее 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что несколько населенных пунктов на границе подверглись обстрелу со стороны Армении. По данным ведомства, огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерии.

В Баку отметили, что среди мирного населения есть погибшие и раненые, их число уточняется. Кроме того, в результате обстрелов была разрушена гражданская инфраструктура.

Позже в военном ведомстве сообщили, что войска Азербайджана начали контрнаступление на все линии фронта. «Личный состав и танковые подразделения при поддержке ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов, обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их», — говорится в сообщении.

В Минобороне отметили, что азербайджанским военным удалось уничтожить 12 зенитно-ракетных комплексов OSA.

Пограничный конфликт Армении и Азербайджана обострился в июле 2020 года, когда стороны начали обмениваться ударами и обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Ереван и Баку с конца 80-х годов прошлого века воюют за спорную территорию Нагорного Карабаха.