Эрдоган обвинил несколько стран в поставках оружия Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — оказывают поддержку Армении оружием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время съезда своей партии в провинции Ширнак, передают турецкие СМИ.
«Минское трио, США, Россия и Франция... Они встали на сторону Армении. Они оказывают всевозможную поддержку Армении оружием», — сказал президент.
Он также заявил, что Армения во второй раз нарушила режим прекращения огня, действующий в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.
В конфликте Турция поддерживает Азербайджан. Анкара разделяет точку зрения Баку, которая заключается в том, что Армения оккупировала территорию Нагорного Карабаха, изначально принадлежавшую Азербайджану.
В четверг, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что участие Турции в конфликте может существенно ускорить его окончание. «Необходимо учитывать существующие реалии и реальное положение, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен. Это показала история последних лет, и кому-то это может понравиться, кому-то нет, но это правда», — заявлял Алиев. По его словам, если Турция будет участвовать в процессе урегулирования конфликта, то он очень скоро остановится и «начнется процесс примирения».
В Армении в свою очередь полагают, что основная цель Азербайджана и Турции — уничтожение армянского народа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл Турцию главным спонсором конфликта. «По решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха», — утверждал он.
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