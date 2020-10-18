Войти
Трамп призвал посадить семью Байденов в тюрьму
позиция
Трамп призвал посадить семью Байденов в тюрьму
Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией
торговля
Зеленский хочет уже в ближайшее время подписать ЗСТ с Турцией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Эрдоган обвинил несколько стран в поставках оружия Армении

387
Эрдоган обвинил несколько стран в поставках оружия Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция — оказывают поддержку Армении оружием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время съезда своей партии в провинции Ширнак, передают турецкие СМИ.

«Минское трио, США, Россия и Франция... Они встали на сторону Армении. Они оказывают всевозможную поддержку Армении оружием», — сказал президент.

Он также заявил, что Армения во второй раз нарушила режим прекращения огня, действующий в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В конфликте Турция поддерживает Азербайджан. Анкара разделяет точку зрения Баку, которая заключается в том, что Армения оккупировала территорию Нагорного Карабаха, изначально принадлежавшую Азербайджану.

Читайте также: Ученые придумали простой способ повысить детский иммунитет

В четверг, 15 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что участие Турции в конфликте может существенно ускорить его окончание. «Необходимо учитывать существующие реалии и реальное положение, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен. Это показала история последних лет, и кому-то это может понравиться, кому-то нет, но это правда», — заявлял Алиев. По его словам, если Турция будет участвовать в процессе урегулирования конфликта, то он очень скоро остановится и «начнется процесс примирения».

В Армении в свою очередь полагают, что основная цель Азербайджана и Турции — уничтожение армянского народа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл Турцию главным спонсором конфликта. «По решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха», — утверждал он.

Армения, Азербайджан, Тайип Эрдоган
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 18 октября 2020
Суббота, 17 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Дыра в бюджете Пенсионного фонда продолжает расти

На выплату пенсий в январе-сентябре 2020 года Пенсионному фонду не хватило 19,8 млрд грн, в т.ч. в сентябре – 2,1 млрд грн. Пенсионный фонд хронически дефицитный и уже много лет находится в банкротном состоянии. В 2020 году из госбюджета будет выделено 202 млрд грн на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Но и этих денег недостаточно для выплаты пенсий (причем мизерных), в полном объеме в 2020 году – Казначейство постоянно покрывает ссудами кассовые разрывы Пенсионного фонда.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

COVID-19 и американские биолаборатории – смысловые ассоциации

И хотя США перестали обвинять китайские биолаборатории в распространении коронавируса, журналистские расследования в отношении американских биолабораторий на территории Украины продолжаются. Как и продолжаются скандалы и вокруг биолабораторий, работающих по проектам Пентагона, в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и других странах. Как мы понимаем, эпидемия коронавируса подстегивает массовую озабоченность по поводу функционирования биолабораторий, которые почему-то курирует не Минздрав, а военное ведомство США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016