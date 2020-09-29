Налоговую амнистию в Украине намерены провести под 5%

Согласно законопроекту, который в ближайшее время должны зарегистрировать в Верховной Раде, налоговую амнистию в Украине планируют проводить в течение 9 месяцев. Основная ставка составит 5%.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Экономической правде».

«Концепт амнистии полностью согласован. Теперь все зависит только от Офиса президента», — сказал он.

«Параметры амнистии: 5% — общая ставка, 9% — повышенная ставка на активы, которые находятся за границей, 18% на наличные», — пояснил Гетманцев.

По словам депутата, законопроект, в разработке которого он принимал участие, предусматривает, что срок, в течение которого налогоплательщики смогут легализовать свои средства, составит 9 месяцев: «Мы хотим ее закончить в 2021 году», — добавил глава профильного комитета Рады.

По его мнению, стимулом показать в декларации свое настоящее имущество и реальные активы должно стать введение автоматического обмена налоговой информацией и плана противодействия размыванию базы (BEPS).

Кроме этого, законопроектом предусмотрено, что декларации, которые налогоплательщики обнародуют в рамках налоговой амнистии, нельзя будет использовать в суде в качестве доказательств по другим делам.