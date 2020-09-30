Жительница Парижа нашла у себя в подвале чемодан с более чем €500 тысяч

Парижская полиция расследует обстоятельства находки чемодана с более чем €500 тыс. в подвале столичной квартиры. Об этом в среду сообщает телеканал France 24.
По его данным, квартира и прилегающий к ней подвал принадлежат 55-летней Анне, которая унаследовала их от матери. Телеканал отмечает, что в Париже многие квартиры «идут в комплекте» с подвальным помещением для хранения вещей. Женщина решила продать недвижимость, однако во время подготовки и оценки стоимости жилплощади риелторы обнаружили, что подвал заперт.
Для решения этой проблемы вызвали слесаря, который вскрыл замок. В результате обнаружили чемодан, набитый купюрами в €50, €100 и €500. «Мы еще не закончили считать. Но там лежит от €500 тыс. до €600 тыс.», — рассказал агентству France Press источник, близкий к расследованию дела.
Столичные сотрудники отделения финансовых преступлений пытаются установить владельца чемодана и происхождение денег.
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