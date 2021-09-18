Войти
Лукашенко назвал польский город и столицу Литвы белорусскими землями
соседи
Лукашенко назвал польский город и столицу Литвы белорусскими землями
Трамп предрек конец США через три года
позиция
Трамп предрек конец США через три года

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

искуство
RSS

Триумфальную арку в Париже обернули в серебряную материю

107
Триумфальную арку в Париже обернули в серебряную материю
Фото: ТАСС

Обернутая в полиэтиленовую материю серебристого цвета Триумфальная арка открылась в субботу в Париже для широкой публики. Как передает ТАСС, посмотреть на инсталляцию, созданную по проекту американо-болгарского художника Христо (Христо Явашев, 1935-2020), на площадь Шарля де Голля пришли несколько сотен жителей столицы и туристов.

В связи с официальным открытием «упакованной» Триумфальной арки и проходящими 18-19 сентября во Франции Днями европейского наследия власти Парижа усилили меры безопасности в городе. Вдоль Елисейских Полей выстроены автобусы жандармерии, группы полицейских патрулируют улицы. Площадь Шарля де Голля закрыта для движения автотранспорта, посетители допускаются к знаменитой достопримечательности только по санитарным пропускам.

В течение последних двух месяцев доступ к Триумфальной арке был ограничен в связи с монтажными работами. Теперь же парижане и гости столицы могут не только посетить действующий в арке музей, но и подняться на смотровую площадку. О проекте Явашева посетителям рассказывают волонтеры, всем желающим на память они дарят кусочки материи, которой была обернута арка.

Официальная презентация «упакованной» Триумфальной арки состоялась в четверг. На ней присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, министр культуры Розлин Башло-Наркен, мэр Парижа Анн Идальго и племянник Христо Владимир Явашев, который принял активное участие в сборе средств и создании инсталляции.

Читайте также: В РФ запретили показывать новый фильм Пола Верховена

Идея завернуть в материю одну из главных достопримечательностей Парижа пришла художнику Христо еще в середине прошлого века. Вместе с супругой они с 1962 года создавали проект инсталляции. Из-за пандемии его реализацию пришлось отложить, и сам художник уже не увидел свое творение — он умер в 2020 году. Супруга художника умерла в 2009 году. Это не первый проект супругов в Париже: в 1985 году они обернули золотистой тканью старейший мост Пон-Неф.

Инсталляция открыта для публики до 3 октября.

искусство, Париж
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 18 сентября 2021
Пятница, 17 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016