Триумфальную арку в Париже обернули в серебряную материю

Обернутая в полиэтиленовую материю серебристого цвета Триумфальная арка открылась в субботу в Париже для широкой публики. Как передает ТАСС, посмотреть на инсталляцию, созданную по проекту американо-болгарского художника Христо (Христо Явашев, 1935-2020), на площадь Шарля де Голля пришли несколько сотен жителей столицы и туристов.
В связи с официальным открытием «упакованной» Триумфальной арки и проходящими 18-19 сентября во Франции Днями европейского наследия власти Парижа усилили меры безопасности в городе. Вдоль Елисейских Полей выстроены автобусы жандармерии, группы полицейских патрулируют улицы. Площадь Шарля де Голля закрыта для движения автотранспорта, посетители допускаются к знаменитой достопримечательности только по санитарным пропускам.
В течение последних двух месяцев доступ к Триумфальной арке был ограничен в связи с монтажными работами. Теперь же парижане и гости столицы могут не только посетить действующий в арке музей, но и подняться на смотровую площадку. О проекте Явашева посетителям рассказывают волонтеры, всем желающим на память они дарят кусочки материи, которой была обернута арка.
Официальная презентация «упакованной» Триумфальной арки состоялась в четверг. На ней присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, министр культуры Розлин Башло-Наркен, мэр Парижа Анн Идальго и племянник Христо Владимир Явашев, который принял активное участие в сборе средств и создании инсталляции.
Идея завернуть в материю одну из главных достопримечательностей Парижа пришла художнику Христо еще в середине прошлого века. Вместе с супругой они с 1962 года создавали проект инсталляции. Из-за пандемии его реализацию пришлось отложить, и сам художник уже не увидел свое творение — он умер в 2020 году. Супруга художника умерла в 2009 году. Это не первый проект супругов в Париже: в 1985 году они обернули золотистой тканью старейший мост Пон-Неф.
Инсталляция открыта для публики до 3 октября.
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