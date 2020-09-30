JP Morgan выплатит почти $1 млрд за манипуляцию фьючерсами

Американский банк JP Morgan согласился выплатить $920 млн, чтобы урегулировать претензии, связанные с манипулированием фьючерсами на драгоценные металлы и казначейские облигации, сообщает телеканал CNN.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отметила, что банк участвовал в манипуляциях в течение как минимум восьми лет — с 2008 по 2016 год. По ее данным, в JP Morgan Chase заключили сотни тысяч фиктивных фьючерсных контрактов.
В банке использовали схему спуфинга — имитацию заявки на покупку или продажу, которую быстро отменяют до ее исполнения. Такой вид манипуляций доступен только крупным игрокам с крупным капиталом. Трейдер выставляет ложные заявки на продажу, например, фьючерса. После этого цена актива резко падает, а недобросовестный участник торгов вновь покупает фьючерс, но уже по сниженной цене.
В CFTC рассказали, что трейдеры банка намеренно пытались создать видимость большого предложения или спроса на золото, серебро, палладий и казначейские облигации. Таким образом они хотели обмануть участников рынка и манипулировать ценами ради своей выгоды, и им это удавалось.
В комиссии сообщили, что незаконный трейдинг принес JP Morgan значительную выгоду, а другим участникам рынка нанес ущерб. Сумма, которую заплатит банк, будет самой большой денежной компенсацией, когда-либо наложенной CFTC.
«Спуфинг незаконен — ни больше, ни меньше. Мы не потерпим попыток манипулировать нашими рынками», — заявил председатель CFTC Хит Тарберт.
Всего по делу проходили пять трейдеров, двое из которых были сообщниками, согласно данным Минюста США. Претензии к последним уже урегулировали, так как они пошли на соглашение с CFTC. Судебный процесс по гражданскому делу против других трейдеров продолжается. «Поведение лиц, упомянутых в сегодняшних постановлениях, неприемлемо, и они больше не работают в компании», — заявил сопрезидент JP Morgan Даниэл Пинто, передает CNN.
Однако некоммерческая организация Better Markets, которую основали в 2008 году для реформирования Уолл-стрит, осталась недовольна урегулированием претензий между JP Morgan и властями США. В компании считают, что оно позволяет банку использовать деньги акционеров для выплаты штрафа, в то время как руководители и нарушившие закон сотрудники JP Morgan не понесут реального наказания.
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