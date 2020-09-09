В Фонде борьбы с COVID-19 уже не хватает денег для реализации трех бюджетных программ

Согласно расчетам специалистов Счетной палаты, в Фонде борьбы с COVID-19 уже недостаточно средств для реализации 3-х бюджетных программ. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время дискуссии, организованной VoxUkraine.

«Мы планируем проверить эффективность расходования средств Фонда борьбы с COVID-19. Скорее всего, в следующем году, когда завершится этот бюджетный год. Но уже сейчас мы оперативно мониторим расходы из бюджета на борьбу с COVID-19. Еще в июле правительство распределило все 66 млрд грн Фонда. По состоянию на 7 сентября 19,5 млрд грн использованы », - отметил председатель Счетной палаты. И добавил, что из этих средств 8,9 млрд. грн — выплаты по безработице и частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам; 7,6 млрд. на дороги; 2,7 млрд. — доплаты к зарплатам в МВД, Минздраве, исполнительной служба и др.; 262 млн грн — закупка оборудования, средств индивидуальной защиты.

Валерий Пацкан подчеркнул, что по 6 бюджетным программам расходы на 14 млрд грн не осуществлялись. Например, 6 млрд грн — МОЗ, доплаты к зарплате медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения. Или 5,3 млрд грн — МОЗ, закупка оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

«По расчетам специалистов Счетной палаты недостаточно средств для реализации 3-х бюджетных программ. Национальная полиция — доплаты полицейским; Фонд общеобязательного государственного соцстрахования — помощь по частичной безработице; Минсоцполитики — выплата пособий на детей ФЛП, — подчеркнул председатель Счетной палаты. — Например, остаток средств по бюджетной программе по выплате по частичной безработице — 480 млн грн (среднемесячные выплаты — 560 млн грн). Для выплат в сентябре средств еще хватит. А до окончания карантина необходимо дополнительно 640 млн грн».

Он также обозначил риски, которых отмечала Счетная палата еще при создании Фонда. В частности коррупционные, возникающие при распределении средств, в частности на мероприятия, не связанные с чрезвычайной ситуацией, а также организационные. «Это прежде всего некачественное планирование. Только один пример — на доплаты работникам Нацполиции осталось 6,5 млн. грн при ежемесячной потребности до конца карантина 374 млн грн», — добавил Валерий Пацкан.

Кроме того, отметил председатель Счетной палаты, растут риски неэффективного использования средств.

«Правительство упростило процедуру закупок в рамках противоэпидемических мероприятий. С одной стороны — это оправдано. С другой — неконкурентные закупки не могут гарантировать качественных поставок. Один пример — закупка респираторов. Почему одни покупают за 18 грн штука, другие — за 160 грн — причем уровень защиты одинаков. Такая же ситуация с масками, защитными костюмами и тому подобное. И эти вопросы требуют детального изучения. А порядок осуществления закупок за счет выделенных из Фонда средств требует пересмотра», — подчеркнул Валерий Пацкан.

Он также отметил, что дополнительный риск своевременному проведению антикризисных расходов — недопоступления в госбюджет. Так, по оперативным данным, в январе-августе план поступлений общего фонда госбюджета не выполнены на 49,3 млрд. грн (4,8%).