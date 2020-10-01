Volvo начала производство первого серийного электрокара

Компания Volvo запустила производство компактного кроссовера XC40 Recharge P8, который стал первым серийный электромобилем в истории шведской марки. Выпуск машин наладили в бельгийском Генте, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Volvo XC40 Recharge P8 был впервые представлен год назад — в октябре 2019 года. В основу автомобиля легла модульная платформа CMA, разработанная совместными усилиями инженеров Volvo и китайской Geely — материнской компании бренда из Швеции. Это архитектура предусматривает использование как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так гибридных и полностью электрических силовых установок.
Новинку от Volvo оснастили двумя электромоторами — по одному на каждой из осей. В сумме агрегаты способны выдавать до 408 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Кроссовер способен ускоряться с места до «сотни» за 4,9 сек., а его максимальная скорость составила 180 км в час. Комплект аккумуляторов на 78 кВт-ч позволяет проехать на одном заряде до 400 километров. Пополнить запас энергии при помощи системы специальной быстрой зарядки с 0 до 80% можно примерно за 40 минут.
В Volvo отметили, что к 2025 году компания собирается сократить среднее количество вредных выбросов у каждой из своих моделей на 40%. К этому же сроку шведы полностью откажутся от машин с традиционными бензиновыми и дизельными моторами. В Volvo рассчитывают, что до 50% продаж придется на электрокары, а остальная часть — на гибриды.
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