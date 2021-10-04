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СМИ узнали о планах Volvo провести IPO с оценкой в $25 млрд

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СМИ узнали о планах Volvo провести IPO с оценкой в $25 млрд

Шведский производитель автомобилей Volvo Cars готов выйти на IPO. Компания, которая в настоящий момент принадлежит китайскому автомобилестроителю Zhejiang Geely Holding Group, может объявить детали размещения уже в понедельник, 4 октября, сообщила газета The Wall Street Journal. В ходе IPO Volvo могут оценить в $25 млрд, рассказали изданию источники, знакомые с вопросом.

Ранее Reuters писал со ссылкой на источники, что Volvo планирует провести IPO в Стокгольме. «Такой листинг может предоставить компании более широкую базу акционеров и большую независимость от китайских инвесторов», — полагают в WSJ.

Первоначально Volvo и Geely рассматривали возможность слияния, однако в феврале 2021 года отменили эти планы. Вместо этого компании намерены теснее сотрудничать в области электромобилей, программного обеспечения и беспилотных технологий.

Volvo хотела выйти на биржу еще в 2018 году, но ей пришлось отодвинуть планы из-за опасений глобальной торговой войны, писала Financial Times. Тогда США пригрозили повысить тарифы на импорт автомобилей из Европы и Китая. В Geely полагали, что Volvo могла получить оценку в $30 млрд. Однако компания была обеспокоена тем, что акции после размещения могут сильно снизиться, и это ударило бы по инвесторам, в числе которых были шведские пенсионные фонды.

Volvo до 2010 года принадлежала американской Ford Motor, однако та, сильно пострадав во время мирового финансового кризиса, продала компанию Geely за $1,8 млрд. В течение последующего десятилетия китайский автопроизводитель финансировал восстановление Volvo, открыв для шведской компании рынок Китая и обеспечив средствами для создания новых моделей. Всего Geely вложил в компанию $11 млрд.

В результате Volvo Cars превратилась из убыточной в прибыльную компанию.

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Volvo одной из первых компаний начала постепенно отказываться от двигателей внутреннего сгорания и в 2019 прекратила производство машин, работающих только на ископаемом топливе. Вместо этого компания выпускает электрические или гибридные автомобили. Недавно Volvo заявила, что полностью перейдет на электромобили к 2030 году.

При оценке в $25 млрд Volvo будет больше, чем европейский производитель автомобилей Renault, рыночная стоимость которого составляет немногим более $10 млрд, но намного меньше лидеров автоиндустрии — General Motors, Volkswagen и Tesla.

Volvo
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